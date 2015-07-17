港报社评：日本安保不安，亚太平衡难平--信报7月17日

日本动画大师宫崎骏的作品深受欢迎，而他对于政治的理解，相信更加受到普罗民众的爱戴。现年74岁的宫崎骏认为：＂日本必须明确表达，发动侵略战争是彻底错误，对中国人民带来极大的伤害。＂因此，这位动画大师反对日本首相安倍晋三推动安保法案，指出日本不能以军事力量反制中国，如此行为很愚蠢。

值得留意的是，日本的示威者一向温和，而且人数通常不多，但这次在国会外抗议解禁集体自衞权的民众，人数高达六万，当中不少是年轻人，他们高举反战的标语，例如＂战争法案立即废弃＂。此外，多家主流传媒的民调显示，过半数国民不支持安保法案，《东京新闻》的调查更反映有九成宪法学者认为安保法案违宪。

对于反对声音置若罔闻的安倍，昨日再将安保法案交众议院全体表决，虽然在野党继续激烈抵抗，但始终无法阻止自民党和公明党联手投票通过。安保法案接着将提交参议院审议，最快今年9月下旬立法。

诚然，一切都不令人感到意外，自从安倍重掌政权推动修宪，突破和平宪法的约束，世人早已料到日本势必走上解禁集体自衞权之路，藉呼应美国的＂亚太再平衡＂以牵制中国，更遂其成为＂正常国家＂的夙愿。然而当事实发展到这一步，国际社会必然禁不住发出疑问，日本不遵从和平宪法第九条＂放弃以战争作为解决国际争端的手段＂，将会为亚洲甚至全球带来怎样的变化？安保云云，安全得到保障，还是安全从此不保？

因应中国抗日战争和世界反法西斯战争胜利70周年，今年9月北京将举办阅兵仪式，国家主席习近平亦已邀请安倍出席。现在随着安保法案强行通过，冻僵了的中日关系难言修好，届时安倍还会出席吗？即使出席，会不会再次受到习近平＂黑面招呼＂？去年11月，安倍到访北京出席APEC会议，与中国领导人来个＂破冰之会＂，谁知习近平连一个礼貌性的微笑也欠奉，握完手索性一脸不耐烦转过头去。

黑面不黑面尚在其次，日本呼应美国的＂亚太再平衡＂，不惜主动支援盟国的军事行动，会不会导致擦枪走火才是祸福攸关的悬念，这亦是日本国民大举反对安保法案的原因。北京九月的阅兵，不难解读为综合国力大大提升的中国已经敢于亮剑，不再屈辱于七十年前的法西斯侵华暴行，碰巧今年九月下旬日本立法解禁集体自衞权，要是遇上突发事件，例如南海主权纷争，或是钓岛风云骤变，亮剑的后果不排除就是进一步拔剑。

美国总统奥巴马虽然是一位诺贝尔和平奖得主，但其＂亚太再平衡＂不见得一定奉行＂止戈为武＂的和平宗旨，更何况，奥巴马的任期都快要结束了，下任总统的对华政策是软是硬、对用兵是＂鹰＂是＂鸽＂，未可逆料。

总而言之，日本透过安保法案企图反制中国，并挣脱对外军事行动的束缚，则不仅亚太局势增添不平衡的因素，二战后建立的世界秩序也蒙上受冲击的风险。（完）

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