港报社评：日本告别和平国家道路，中国应以实际行动反制--明报7月17日

日本安倍政府强行在国会通过新安保法案，改变日本的和平国家道路；新法案是由专守防卫政策，180度的变为可以对外用兵。以日本侵略往绩和模糊史实、推卸战争责任的做法，现在竟然可以出兵他国，这个国家对本地区以至全球的和平将构成什么冲击和影响，难以估计。日本首相安倍晋三不讳言新安保法案有助于应对包括中国崛起的挑战，对于这般心态的日本，中国的温良恭俭让是不是已经过时？北京应该针锋相对，并做好宿敌再次来犯的准备。

日本的新安保法案，除了学者纷纷表态指其违宪之外，主流民意也强烈反对。日本多家媒体的民意调查显示，近六成日本民衆反对新安保法案，八成民衆认为国会审议草率，对法案无法理解。另外，安倍的民望显着下滑，反对他任首相的比率已经超过支持度。不过，安倍背逆民意，坚持强推新安保法案，利用自民党和公明党执政联盟在衆议院占逾三分之二多数的优势，强行通过法案。安倍对改变和平国家道路之志在必得，可说是不惜一切后果。

二战之后70年，日本和平宪法被新安保法案彻底颠覆了；其宪法第9条规定日本实行＂专守防卫＂国策，可是在新安保法案通过之后，即使日本没有直接受到攻击，仍然可以行使集体自卫权的名义而对其他国家动用武力。因此，安倍绕过修宪搞新安保法案，实际上使宪法第9条变得名存实亡。这意味着，日本可随时根据需要向海外派兵并向其他国家军队提供支援，参与战争。对于有侵略往绩、特别是美化侵略的日本，这个颠覆性的改变，使人不寒而栗。

日本和平宪法是由美国主导制定，日本一直想摆脱处处受掣肘的状况，要成为一个＂正常国家＂。美国把战略重心移向亚洲，搞所谓＂亚太再平衡＂，倚赖日本协作，共同遏制中国；美国此举给予日本成为正常国家，提供了机会。新安保法案强行通过后，美国国务院第一时间表示欢迎，这绝非礼仪表态，而是新订《日美防卫指针》，有关日本有义务在全球配合美军军事任务的规定，在法理上得以确立。

事实上，在审议新安保法案过程中，安倍一再表示法案目的包括应对中国崛起的挑战，他针对中国的用心，或许较美国更强烈。安倍二度执政之后，对中国采取强硬立场，不断宣扬所谓＂中国威胁论＂，又藉钓鱼岛事件渲染中日紧张关系，拉美国落水，然后在东海搅局，最新发展就是在南海事态也插上一腿。新安保法案可视为日本对中国构成战略威慑，从安倍的角度，这是日本重振声威、遏制中国的机会；就美日联手，新安保法案可视为欲翻滚亚太局势，遏制中国的立法。

安倍的用心，或许不止于此。6月底，有几家日本周刋和网站接连爆出安倍一些惊人言论，事缘他与媒体高层在一个联谊场合喝酒之后坦承：＂安保法案就是冲着南海上的中国＂；媒体描述安倍＂大大方方地承认自己确实在谋划与中国的战争，并表示要行使集体自卫权，与美军一起『敲打在南海上的中国』＂云云。安倍这番话，日本官方并未厘清，仅含糊其辞，敷衍过去。酒后或许是胡言乱语，当不得真，却同样可以是酒后吐真言，讲的是肺腑之言；据日本媒体描述，安倍当时喝了酒却没有喝醉，因此对这番酒后之言的理解，各人或许不同，但是可以肯定是绝非对中国友好的说辞。

在日本通过新安保法案之后，中国即时接待日本内阁官员，本来已经使人难以理解；在安倍就二战70周年讲话未知道将如何洗脱侵略罪行之前，中国与日方举行首脑会谈，显然是亵渎。日本咄咄逼人，中国目前的取态应该是适度地强硬，对日本开展针锋相对的斗争，而非让日本在外交上予取予携。严格而言，现在北京对日关系降级甚至召回大使，都是可以考虑的选项。（完）

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