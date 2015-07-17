中国个股：光大证券料上半年净利增约12倍，拟设立文创产业基金

路透上海7月17日 - 中国大型券商--光大证券 周五公告称，预计上半年净利同比增长11.5-12倍，因国内资本市场持续向好令公司各条业务线迅速增长。另外，公司子公司还拟参与设立北京文资光大文创产业基金，基金规模约300亿元人民币。

公告指出，经财务部门初步测算，公司预计上半年净利为去年同期的12.5-13倍，去年同期公司实现净利3.81亿元，每股收益0.11元。增长原因是上半年资本市场持续向好、交投活跃，公司加快战略布局与业务创新，各业务条线均得到迅速增长。证券经纪、证券自营、投资银行、直投和境外业务等都取得了良好的经营成果。

去年全年，光大证券实现净利20.7亿元，较上年增逾九倍。

光大证券全资子公司光大资本投资公司将与北京市文化投资发展集团旗下北京市文化创意产业投资基金管理公司等，共同出资成立北京文资光大文创产业投资管理有限公司，主要经营范围为项目投资、股权投资、投资咨询等；并计划设立北京文资光大文创产业基金，重点支持京津冀的文化产权交易平台、文创产业功能区等领域建设发展。

光大证券公告还指出，公司拟将2015年自营权益类证券和证券衍生品投资规模上限调整为350亿元，并授权管理层根据监管指标要求进行规模调整。

2015年1月，公司董事会授权的自营权益类证券和证券衍生品投资规模上限为净资本80%（监管标准为不超过净资本的100%）。

2014年底光大证券净资本为169亿元，公司定向增发A股募资至多80亿元的计划已获证监会发审委审核通过，并在积极推进募资额高至25亿美元的香港IPO，另外，公司今年来已发行三期共180亿元次级债，股权融资及次级债均可以增加证券公司的净资本。