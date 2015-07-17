港报社评：查清＂铅水＂成因范围，消除市民恐慌--文汇报7月17日

＂铅水事件＂引发的市民忧虑甚至恐慌仍在发展。运输及房屋局局长张炳良昨日表示，房委会将成立由10人组成的检讨委员会，检视工程监管制度，包括工程所用物料、品质检验及工序等。＂铅水事件＂的风波仍在扩散，市民的不安恐慌情绪尚未平息，关键是造成问题的原因和影响范围至今未明。特区政府当务之急，是要尽快找出这两个问题的准确答案，公布对症下药的补救措施，早日让市民喝上放心水。在此基础上，当局还应检讨本港食水品质的监管制度，堵塞水质监控漏洞，避免同类事件重演，切实保障市民健康安全。

围绕＂铅水事件＂，目前仍有不少疑团未解。对于启晴邨等公共屋邨食水含铅量超标的原因，政府指最有可能是水管接驳位使用含铅烧焊物所致，但这并非严谨的调查结论，真相仍然未明；尽管政府在多个由同一水喉匠承建的屋邨抽验水质并无发现问题，但一些政党的抽验结果，却显示含铅超标，令政府抽验的可信性受到质疑；与事件有关的水喉匠则声称，出事的食水喉管承建商除承建屋邨工程外，亦曾承接私楼及医院等工程，令市民担心私人建筑物和医院建筑亦可能＂中招＂。显然，＂铅水＂的成因和受影响范围一日没有确定，＂铅水＂因何而来，受污染的用户到底有多少，政府会如何迅速彻底补救，这些问题一日未有明确答案，市民的不安情绪和疑惧就难以平息。

因此，要消除市民恐慌，特区政府进行严谨、迅速的调查，对＂铅水＂的成因症结和影响范围作出令人信服的结论，至关重要。发展局日前已宣布成立调查＂铅水事件＂的专责小组，成员包括专家、学者及业界人士，调查范围涵盖启晴邨整条供水链，从天台水箱至水管及水龙头，希望通过全面深入的调查，尽快找到食水含铅的成因。这个处置方向正确，关键是在不影响科学严谨的前提下，还要尽可能提高调查的效率。在调查完成后，政府应及早公布全面检验及更换水管的时间表，以彻底恢复市民对食水安全的信心。

此次＂铅水事件＂，暴露出本港水务工程存在重大漏洞，缺乏有效监管。根据《水务设施条例》，持牌水喉匠须向水务署申报水务装置等物料，至于具体操作时相关物料是否符合法例规定，水务署不会主动抽查，结果容易出现漏洞。此外，本港建筑工程采取多重外判制度，监管存在一定难度，一旦发生重大品质问题，要追查原因、追究责任并不容易。经一事，长一智。经过此次＂铅水事件＂，当局必须认真考虑推出水管验证计划，从原材料、安装到最终的食水品质，订立明确的检验制度，并加强实地抽验，发现违规者依法处罚，促使业界提高重视工程品质的自觉性。房委会昨日宣布成立检讨委员会，全面检视房屋质量、检验工程及监管制度，包括建屋物料、品质及工序，更会全面检视公共房屋的质量，为全港公共房屋＂验身＂，弥补过去工程质量把关制度不足之处。这些措施有助提升本港公共房屋的质量，维护市民对公营房屋质量的信心。 （完）

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