《交易视点》台债缺乏消息面带动，区间格局不变--群益金鼎证券

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月17日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周四10年券104/5殖利率挑战1.48%关卡，但闯关失败后短多出场推升利率，五年增额券104/9R成交量增加，但波动有限。目前台债市场无利多利空消息，场内多为筹码流动与转换而已，预期债券市场维持区间波动。104/9R 区间0.98-1.01%，104/5区间1.47-1.51%。(完) (整理 董永年; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”