《交易视点》台债缺乏消息面带动，区间格局不变--群益金鼎证券

路透台北7月17日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周四10年券104/5殖利率挑战1.48%关卡，但闯关失败后短多出场推升利率，五年增额券104/9R成交量增加，但波动有限。目前台债市场无利多利空消息，场内多为筹码流动与转换而已，预期债券市场维持区间波动。104/9R 区间0.98-1.01%，104/5区间1.47-1.51%。(完) (整理 董永年; 审校 林高丽)