全球金市：金价守在八个月低位附近，受美国升息预期所掼压

现货金本周受创，因此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会表示，若美国经济一如预期般扩张，该央行仍有可能今年升息。

美元指数攀升至七周高位，拖累金价走低。

美国上周初请失业金人口减少幅度好于预期，且7月住宅建筑商信心创逾九年半高点，这均表明经济具有动能。

美联储主席叶伦周四表示，她对于提高系统重要性银行的认定门槛持开放态度，并称本月美国银行业在提交所谓“生前遗嘱”计划方面取得了进展。

欧洲方面采取行动，重新开始向希腊困顿的经济提供资金支持，此前希腊议会批准了新的纾困计划，然而投票气氛紧张，政府失去了议会多数议员的支持。

全球最大的黄金交易所上市基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的持仓量减少0.2%至707.88吨。(完)

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