全球金市：金价守在八个月低位附近，受美国升息预期所掼压

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
现货金本周受创，因此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在国会表示，若美国经济一如预期般扩张，该央行仍有可能今年升息。
美元指数攀升至七周高位，拖累金价走低。
美国上周初请失业金人口减少幅度好于预期，且7月住宅建筑商信心创逾九年半高点，这均表明经济具有动能。
美联储主席叶伦周四表示，她对于提高系统重要性银行的认定门槛持开放态度，并称本月美国银行业在提交所谓“生前遗嘱”计划方面取得了进展。
欧洲方面采取行动，重新开始向希腊困顿的经济提供资金支持，此前希腊议会批准了新的纾困计划，然而投票气氛紧张，政府失去了议会多数议员的支持。
全球最大的黄金交易所上市基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的持仓量减少0.2%至707.88吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/徐文焰；审校 李婷仪/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”