《汇市简讯》澳元兑美元守住隔夜涨幅，受助于澳元兑新西兰元涨势

0107GMT * 澳元兑美元在亚洲市场盘初整固隔夜涨幅，隔夜回升至0.74美元上 方 * 澳元兑美元涨势受益于澳元兑新西兰元上扬，周四澳元兑新西兰元 上涨1.5% * 昨日分析师大幅提升对新西兰央行2015年降息的预期 * 澳元兑美元今日在0.7400略上方整固，假期市场交投淡静 * 今天走势的关键是中国股市 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 张涛)