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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 09:15 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元守住隔夜涨幅，受助于澳元兑新西兰元涨势

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    * 澳元兑美元在亚洲市场盘初整固隔夜涨幅，隔夜回升至0.74美元上
方
    * 澳元兑美元涨势受益于澳元兑新西兰元上扬，周四澳元兑新西兰元
上涨1.5%
    * 昨日分析师大幅提升对新西兰央行2015年降息的预期
    * 澳元兑美元今日在0.7400略上方整固，假期市场交投淡静
    * 今天走势的关键是中国股市
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张涛)

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