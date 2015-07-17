金属期市：伦铜小跌，周线恐连续第二周收低

上周美国初请失业金人口减少幅度好于预期，且7月住宅建筑商信心创逾九年半高点，这均表明经济具有动能。

中国股指期货交易商正押注，尽管中国试图托市，但惴惴不安的市场还将进一步下跌，使得期货市场成为北京方面恢复市场信心的一块重要战场。

印尼炼铜厂商Gresik多数股股东三菱材料 一发言人周四称，该炼厂因技术问题已关闭，目前尚不清楚何时重启。(完)

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