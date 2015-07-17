金属期市：伦铜小跌，周线恐连续第二周收低

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
上周美国初请失业金人口减少幅度好于预期，且7月住宅建筑商信心创逾九年半高点，这均表明经济具有动能。
中国股指期货交易商正押注，尽管中国试图托市，但惴惴不安的市场还将进一步下跌，使得期货市场成为北京方面恢复市场信心的一块重要战场。
印尼炼铜厂商Gresik多数股股东三菱材料 一发言人周四称，该炼厂因技术问题已关闭，目前尚不清楚何时重启。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”