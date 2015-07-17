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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 10:48 BJT

《香港重要政经日程》--7月17日-7月23日

================== 今日重要政经消息=================

7月17日（周五）

--10:30 中策集团 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

7月20日（周一）

-- 公布4-6月失业率。

-- 汇贤产业信托 公布中期业绩。

--11:00 澳优乳业 股东特别大会。

--15:30 人和商业 股东特别大会。

7月21日（周二）

*-- 政府第五批通胀挂钩债券(iBond)开始接受认购。

-- 公布6月份消费物价指数。

-- 长江生命科技 公布中期业绩。

-- 物美商业 公布中期业绩。

7月22日（周三）

--10:00 保利置业 股东特别大会。

--10:00 领汇房地产投资信托基金 股东周年大会。

* 7月23日（周四）

--10:00 沿海家园 股东特别大会。

--10:30 汉港房地产 股东周年大会。

-- 长江基建 公布中期业绩。

-- 电能实业 公布中期业绩。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

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