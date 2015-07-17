《香港重要政经日程》--7月17日-7月23日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
================== 今日重要政经消息=================
7月17日（周五）
--10:30 中策集团 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
7月20日（周一）
-- 公布4-6月失业率。
-- 汇贤产业信托 公布中期业绩。
--11:00 澳优乳业 股东特别大会。
--15:30 人和商业 股东特别大会。
7月21日（周二）
*-- 政府第五批通胀挂钩债券(iBond)开始接受认购。
-- 公布6月份消费物价指数。
-- 长江生命科技 公布中期业绩。
-- 物美商业 公布中期业绩。
7月22日（周三）
--10:00 保利置业 股东特别大会。
--10:00 领汇房地产投资信托基金 股东周年大会。
* 7月23日（周四）
--10:00 沿海家园 股东特别大会。
--10:30 汉港房地产 股东周年大会。
-- 长江基建 公布中期业绩。
-- 电能实业 公布中期业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”