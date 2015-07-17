中国央行：RQFII试点已扩至13个国家和地区，总额度达9,700亿元

路透上海7月17日 - 中国央行数据显示，作为人民币国际化战略的重要组成部分，人民币合格境外机构投资者（RQFII）的试点已由香港扩展至13个国家和地区，总批准额度达9,700亿元人民币。

6月末，中国人民银行授予匈牙利500亿元RQFII额度，而此前的4月和5月，央行给予卢森堡和智利各500亿元RQFII额度。

截止6月底，中国国家外汇管理局已向132家海外机构授出RQFII额度共计3,909亿元，涉及国家和地区包括香港、英国、新加坡、法国、韩国、德国、澳大利亚等七个国家和地区。

以下是中国央行授予各国家和地区的RQFII额度情况：