中国央行：RQFII试点已扩至13个国家和地区，总额度达9,700亿元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月17日 - 中国央行数据显示，作为人民币国际化战略的重要组成部分，人民币合格境外机构投资者（RQFII）的试点已由香港扩展至13个国家和地区，总批准额度达9,700亿元人民币。
6月末，中国人民银行授予匈牙利500亿元RQFII额度，而此前的4月和5月，央行给予卢森堡和智利各500亿元RQFII额度。
截止6月底，中国国家外汇管理局已向132家海外机构授出RQFII额度共计3,909亿元，涉及国家和地区包括香港、英国、新加坡、法国、韩国、德国、澳大利亚等七个国家和地区。
以下是中国央行授予各国家和地区的RQFII额度情况：
序号 宣布时间 国别或地区 总额度 1 8/1/2011 香港 2,700亿元 2 10/15/2013 英国 800亿元 3 10/22/2013 新加坡 500亿元 4 3/26/2014 法国 800亿元 5 7/3/2014 韩国 800亿元 6 7/7/2014 德国 800亿元 7 11/3/2014 卡塔尔 300亿元 8 11/10/2014 加拿大 500亿元 9 11/17/2014 澳大利亚 500亿元 10 1/21/2015 瑞士 500亿元 11 4/3/2015 卢森堡 500亿元 12 5/25/2015 智利 500亿元 13 6/28/2015 匈牙利 500亿元 总计 9,700亿元（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”