香港热股：中国天然气反驳沽空机构Glaucus指控，复牌股价曾大挫32%

路透香港7月17日 - 早前遭沽空机构--格劳克斯研究（Glaucus）提出指控的中国天然气集团 周五恢复股份买卖，盘中股价曾大跌逾32%。中国天然气反驳Glaucus的指控，指其属毫无理据或失实声明，并正谘询法律顾问意见，保留向Glaucus采取法律行动之权利。

中国天然气自本周二（14日）午盘中途停牌，停牌前报1.46港元。该公司今天恢复交易，早盘最多挫跌逾32%至0.99港元低位。香港时间10:00跌逾17%。

Glaucus稍早发表报告，给予中国天然气＂强烈沽售＂建议，指该公司的商业模式投机性且未获肯定，但市账率高达33.9倍，远高于其他香港上市能源公司1.84倍的市账率，其价值较已被证监会指令停牌的汉能薄膜发电 更被高估。

中国天然气发出声明，逐点反驳Glaucus指控。公司称，Glaucus报告指公司一直未能产生可观的收入，并无重大资产及故此并无于中国经营有关液化天然气（LNG）之业务的指控不实，指公司LNG业务的目前发展自今年5月初开展。目前合共有七家供应商，为LNG车辆供应商。

此外，就Glaucus指控公司LNG之业务计划，特别是有关设立加气站、 LNG车辆及船舶的融资租赁业务及由本集团订立的现有战略合作框架议属揑造及虚构。公司表示，公司主要集中其资源于开发下游业务，截至公布日期已订立20份战略合作框架协议，当中仅两份框架协议因公司原有发展策略有变而终止；九份框架协议乃与中国液化天然气加气站、液化天然气加气码头及液化天然气配送系统的潜在投资有关（由本集团与不同的地区政府部门、政府相关机构及国有企业订立），而其余九份框架协议则与液化天然气车辆及船舶融资租赁业务有关。

＂本集团认为，Glaucus对本集团商业模式的指控属捏造及虚构以及对中国政府及其与本集团及几家最大的公共及私营公司之间的合作的恶意指控等同对中国的非法攻击。＂声明称。

中国天然气并指，不同意Glaucus报告指称公司高估了现时股价。公司经计及于7月14日之未经审核估计溢利及股份最近收市价1.46港元，每股价格对市盈率比例仅为32倍，并未计及公司整体营运及前景。（完）

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