芝加哥期市：大豆期货下跌，料创两个月最大单周跌幅

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
由于预计美国主产区天气乾燥，玉米和大豆承压。
美国大豆仍有时间从水涝情况中改善，多数作物通常在8月长豆。
欧洲贸易商周四表示，墨西哥买家订购了几船法国小麦，以代替美国软红冬麦；后者已越发昂贵，而且在收割过程中受降雨影响后，质量参差不齐。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 560.25 -2.00 -0.36% -1.15% 546.48 39
CBOT玉米 438.50 -2.50 -0.57% -0.40% 406.30 65
CBOT大豆 1008.00 -3.00 -0.30% -0.79% 975.88 47
CBOT稻米 $10.99 $0.03 +0.27% -0.63% $10.47 71
美国原油 $51.12 $0.21 +0.41% -0.56% $57.06 29
汇率
欧元/美元 $1.088 $0.000 +0.04% -0.63%
美元/澳元 0.741 0.001 +0.11% +0.43%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛/于春红; 审校 戴素萍/张若琪)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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