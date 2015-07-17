国际油市：油价略升，供应过剩疑虑和经济数据喜忧参半抑制涨势

0102GMT时，美国近月原油期货 报每桶51.11美元，较周四结算价涨0.20美元。近月布兰特原油期货 升0.26美元，报57.18美元。美国原油恐将连续第三周下跌，本周迄今已累计跌逾3%，布兰特原油下挫近3%，亦料将连续第三周下滑。

几位交易商表示，英国北海Buzzard油田因周三晚间出现问题而于周四关闭。该油田料将于周五恢复运营。

但石油市场仍然供应过剩，每日超过需求约250万桶。在伊朗与六大国达成核协议后，伊朗可能将提供更多石油。

行业信息公司Genscape提供的数据显示，库欣原油库存增加。(完)

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