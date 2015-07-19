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亚洲 | 2015年 7月 20日 星期一 07:12 BJT

****主要国家经济指标预测--7月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值       前值   
    7月20日(一)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)               6月         --        持平
                            (较上年同期)                         -1.3%      -1.3%
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)              5月         --     盈余204
               经季节调整经常帐(亿欧元)                            --     盈余223
    0800 欧元区净投资(亿欧元)                          5月         --   净流入375
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  5月         --       +1.9%
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                7月         --        正14
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     现值       预估值
    7月17日(五)
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             6月      +0.2%        +0.2% 
                              (较上年同期)                      +1.0%        +1.0%
               央行核心CPI(较前月)                               持平        -0.1%
                          (较上年同期)                          +2.3%        +2.2%
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)   6月      +0.3%        +0.3%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +0.1%        +0.1%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%        +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +1.8%        +1.8%
             每周平均实质所得(较前月)                           -0.3%         -- 
    1230 美国建筑许可年率(万户)                        6月      134.3        115.0
             房屋开工年率(万户)                                 117.4        111.0
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数           7月初值     93.3         96.1
                                  现况指数                        106         97.2
                                  预期指数                       85.2         87.0
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                   6月      +0.3%          --  (完)

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