主要国家经济指标预测--7月20日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月20日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -1.3% -1.3% 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余204 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余223 0800 欧元区净投资(亿欧元) 5月 -- 净流入375 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 -- +1.9% 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 7月 -- 正14 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月17日(五) 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.0% +1.0% 央行核心CPI(较前月) 持平 -0.1% (较上年同期) +2.3% +2.2% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.3% +0.3% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.1% +0.1% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.8% 每周平均实质所得(较前月) -0.3% -- 1230 美国建筑许可年率(万户) 6月 134.3 115.0 房屋开工年率(万户) 117.4 111.0 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月初值 93.3 96.1 现况指数 106 97.2 预期指数 85.2 87.0 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 6月 +0.3% -- (完)