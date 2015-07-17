台湾汇市：台币盘初趋贬，因美元持强与外资汇出

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月17日 - 台币兑美元 周五盘初实质交投稳中趋贬。交易员表示，国际美元持续反映叶伦讲话守在高位，出口商的美元卖单逐步去化，此令台币缓步贬向31.100价位。
汇银人士指出，早盘外资偏向汇出，但出口商在31.100以下的美元卖单已被买盘逐渐消化，此令美元价位愈垫愈高。盘中就看外资在股市的买卖超变化，台币或有机会贬破31.100。
〞出口商卖单已经消化不少，台币缓步走贬格局不变。〞一位外商银行交易员说。
另一银行交易交易员指出，台积电将在下周四发放高达1,166.83亿台币现金股利，市场高度预期台币将因外资汇出股利承受贬值压力，在此情形下，台币将弹升不易。
台币早盘实质交易区间落在31.085-31.099；上日交易区间在31.074-31.095。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元溢价幅度持平；一个月美元/台币远汇 暂报31.100/31.120，上日收在31.080。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.080-31.130
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(记者 董永年; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”