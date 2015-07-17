台湾汇市：台币盘初趋贬，因美元持强与外资汇出

路透台北7月17日 - 台币兑美元 周五盘初实质交投稳中趋贬。交易员表示，国际美元持续反映叶伦讲话守在高位，出口商的美元卖单逐步去化，此令台币缓步贬向31.100价位。

汇银人士指出，早盘外资偏向汇出，但出口商在31.100以下的美元卖单已被买盘逐渐消化，此令美元价位愈垫愈高。盘中就看外资在股市的买卖超变化，台币或有机会贬破31.100。

〞出口商卖单已经消化不少，台币缓步走贬格局不变。〞一位外商银行交易员说。

另一银行交易交易员指出，台积电将在下周四发放高达1,166.83亿台币现金股利，市场高度预期台币将因外资汇出股利承受贬值压力，在此情形下，台币将弹升不易。

台币早盘实质交易区间落在31.085-31.099；上日交易区间在31.074-31.095。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元溢价幅度持平；一个月美元/台币远汇 暂报31.100/31.120，上日收在31.080。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.080-31.130

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