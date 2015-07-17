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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 10:29 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆东京定盘后回落，市场交投淡静

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    * 美元兑日圆从东京定盘价124.23回撤，稍早低见124.09
    * 124.00向下仍挂有买单，在124.00下方亦挂有少量停止单
    * 小时线一目均衡转换线切入位124.14已跌穿，首道支撑位在基准线
切入位123.98
    * 一目均衡日线云区122.18-123.26、及周线转换线切入位122.56为
潜在支撑
    * 交投可能淡静，因为新加坡市场休市，日本周一假期
    * 日本股市日经指数目前温和上扬0.22%报20,645.77点，中国股市沪
综指涨1.28%(完)
        
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 (编译 李爽  审校 许娜)

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