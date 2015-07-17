《汇市简讯》美元兑日圆东京定盘后回落，市场交投淡静

0212GMT * 美元兑日圆从东京定盘价124.23回撤，稍早低见124.09 * 124.00向下仍挂有买单，在124.00下方亦挂有少量停止单 * 小时线一目均衡转换线切入位124.14已跌穿，首道支撑位在基准线 切入位123.98 * 一目均衡日线云区122.18-123.26、及周线转换线切入位122.56为 潜在支撑 * 交投可能淡静，因为新加坡市场休市，日本周一假期 * 日本股市日经指数目前温和上扬0.22%报20,645.77点，中国股市沪 综指涨1.28%(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽 审校 许娜)