更正-离岸人民币：中行与台湾兆丰银达成首笔境外参加行回购交易，金额2.2亿

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：标题和内文首段“2.1亿”有误，应为“2.2亿”。)
路透上海7月17日 - 业内人士周五透露，中国银行 已与台湾大型金融机构--兆丰金 旗下兆丰国际商业银行达成一笔跨境质押式回购交易，金额为2.2亿元人民币。这亦是境外人民币参加行通过结算代理人与境内商业银行间达成的首笔跨境回购交易。
上述交易是中国银行上海人民币交易业务总部与兆丰银行间达成的。
中国外汇交易中心6月18日公告称，国家开发银行 与中银香港达成50亿元人民币的质押式回购。而中银香港是央行批准的首家离岸人民币清算行，这是6月初央行批准境外人民币清算行及参加行开展银行间市场回购交易后，达成的首笔跨境回购交易。
中国央行6月初发布通知，已获准进入银行间债券市场的境外人民币清算行和参加行，可开展债券回购交易，其中正回购的融资余额不高于所持债券余额的100%，且回购资金可调出境外使用。 (完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”