更正-离岸人民币：中行与台湾兆丰银达成首笔境外参加行回购交易，金额2.2亿

(更正：标题和内文首段“2.1亿”有误，应为“2.2亿”。)

路透上海7月17日 - 业内人士周五透露，中国银行 已与台湾大型金融机构--兆丰金 旗下兆丰国际商业银行达成一笔跨境质押式回购交易，金额为2.2亿元人民币。这亦是境外人民币参加行通过结算代理人与境内商业银行间达成的首笔跨境回购交易。

上述交易是中国银行上海人民币交易业务总部与兆丰银行间达成的。

中国外汇交易中心6月18日公告称，国家开发银行 与中银香港达成50亿元人民币的质押式回购。而中银香港是央行批准的首家离岸人民币清算行，这是6月初央行批准境外人民币清算行及参加行开展银行间市场回购交易后，达成的首笔跨境回购交易。