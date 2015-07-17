台湾债市：10年公债殖利率早盘微跌，下周五年新券标售前料量缩观望

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月17日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周五早盘微跌。交易员表示，目前美国指标10年公债殖利率大致持于既有区间，并未释出明确交投方向，而104/5筹码集中度偏高，令交投转趋淡静、殖利率窄幅波动，后续观望下周二标售五年增额公债104/9R。
他们并指出，早盘104/9R发行前交易殖利率徘徊在1%附近，随着招标日期将至，交投略较此前活络，部分交易商预估该券得标利率不会低于1%，因此近期殖利率来到1%下方即见部分空单进场布局，上日空单一天就增加13亿至30亿台币，但整体空单量仍偏低，该券料多为实质需求者参与标售。
〞交投还是清淡，除非国际盘出现大变化。〞一位大型证券台债交易员说。
当地时间10:29，中国股市沪综指 涨1.32%，台湾加权指数 涨0.03%，香港恒生指数 也涨0.79%。
美国公债收益率曲线周四趋平，因预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)有望在今年升息。指标10年期美国公债 持平，收益率报2.36%。
交易员预估，今日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.48-1.49%；五年增额券104/9R 发行前交易殖利率则暂看在0.995-1.005%。
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”