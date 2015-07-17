台湾债市：10年公债殖利率早盘微跌，下周五年新券标售前料量缩观望

他们并指出，早盘104/9R发行前交易殖利率徘徊在1%附近，随着招标日期将至，交投略较此前活络，部分交易商预估该券得标利率不会低于1%，因此近期殖利率来到1%下方即见部分空单进场布局，上日空单一天就增加13亿至30亿台币，但整体空单量仍偏低，该券料多为实质需求者参与标售。