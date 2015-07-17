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市场报道 | 2015年 7月 17日 星期五 12:02 BJT

美国金融：风险资本第二季对新创企业投资金额达175亿美元

路透旧金山7月17日 - 美国风险投资协会(NVCA)周五公布，第二季风险资本的投资金额达175亿美元，为2000年第四季以来最高。

几轮规模较大的融资推高了这个数字，包括住宿服务公司Airbnb的15亿美元融资，以及照片服务公司Snapchat的5.376亿美元融资。

软件业吸引了73亿美元的风险资本投资，为1995年开始追踪以来，对软件业投资的最高单季纪录。媒体和娱乐业以投资额27亿美元排名第二，因为Airbnb融资案被归类到这个行业。

风险资本大举投资的一个可能原因是：资金充裕。本月稍早，NVCA表示，第二季风投企业筹资103.1亿美元，较上年同期的81.3亿美元增长逾25%。

在多数行业中，风投企业仍维持既有投资，而不是安排股票上市藉此退场。NVCA本月稍早表示，第二季有27宗首次公开上市(IPO)，其中19家是生物科技企业。(完)

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