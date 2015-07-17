美国金融：风险资本第二季对新创企业投资金额达175亿美元

路透旧金山7月17日 - 美国风险投资协会(NVCA)周五公布，第二季风险资本的投资金额达175亿美元，为2000年第四季以来最高。

几轮规模较大的融资推高了这个数字，包括住宿服务公司Airbnb的15亿美元融资，以及照片服务公司Snapchat的5.376亿美元融资。

软件业吸引了73亿美元的风险资本投资，为1995年开始追踪以来，对软件业投资的最高单季纪录。媒体和娱乐业以投资额27亿美元排名第二，因为Airbnb融资案被归类到这个行业。

风险资本大举投资的一个可能原因是：资金充裕。本月稍早，NVCA表示，第二季风投企业筹资103.1亿美元，较上年同期的81.3亿美元增长逾25%。