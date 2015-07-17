美国金融：风险资本第二季对新创企业投资金额达175亿美元

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透旧金山7月17日 - 美国风险投资协会(NVCA)周五公布，第二季风险资本的投资金额达175亿美元，为2000年第四季以来最高。
几轮规模较大的融资推高了这个数字，包括住宿服务公司Airbnb的15亿美元融资，以及照片服务公司Snapchat的5.376亿美元融资。
软件业吸引了73亿美元的风险资本投资，为1995年开始追踪以来，对软件业投资的最高单季纪录。媒体和娱乐业以投资额27亿美元排名第二，因为Airbnb融资案被归类到这个行业。
风险资本大举投资的一个可能原因是：资金充裕。本月稍早，NVCA表示，第二季风投企业筹资103.1亿美元，较上年同期的81.3亿美元增长逾25%。
在多数行业中，风投企业仍维持既有投资，而不是安排股票上市藉此退场。NVCA本月稍早表示，第二季有27宗首次公开上市(IPO)，其中19家是生物科技企业。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。