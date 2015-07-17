中国新债：农发行下周三将招标增发至多200亿元三期债，期限1/3/5年

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京7月17日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三(22日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括一年、三年和五年。
上述三期债为该行今年第13期 、第14期 以及第15期 的增发债，票面利率依次是2.69%、3.44%和3.73%。
具体发行条款如下：
2015第13期、第14期和第15期增发债
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招标规模上限 1/3年：70亿元；5年：60亿元
期限/计息方式 1/3/5年固息
招标时间 7月22日下午14:00-15:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 7月24日
起息日 5月22日
发行期 7/23-24
上市日 7月28日
基本承销额 无
承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%
-------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”