日本股市：早盘在美股带动下一连五日上扬，但涨势受到遏制

市场参与人士称，在日本长周末到来之前，今日多数投资者都可能保持场边观望。下周一为日本公共假日。

“我认为，有关中国股市大跌的担忧尚未完全消散，”东海东京调查中心首席策略师中井裕幸称。

他表示，如果下周中国股市上演任何进一步的洗牌，导致日股市场上的外资转为卖超，则日本股市可能会再度承压。不过，上周积极买进日股的散户投资者可能会帮助限制股市的跌幅。