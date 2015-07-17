版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 11:02 BJT

日本股市：早盘在美股带动下一连五日上扬，但涨势受到遏制

市场参与人士称，在日本长周末到来之前，今日多数投资者都可能保持场边观望。下周一为日本公共假日。

“我认为，有关中国股市大跌的担忧尚未完全消散，”东海东京调查中心首席策略师中井裕幸称。

他表示，如果下周中国股市上演任何进一步的洗牌，导致日股市场上的外资转为卖超，则日本股市可能会再度承压。不过，上周积极买进日股的散户投资者可能会帮助限制股市的跌幅。

金融类股走高，三菱UFJ金融集团 涨1.7%，三井住友金融集团 涨0.9%。

夏普 表现弱于大盘，在日本经济新闻报导该公司4-6月当季料录得营业亏损后，跌逾4%。

东证股价指数 持平于1,661.50点；JPX-日经400指数 小涨0.1%，至15,012.54点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐