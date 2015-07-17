中国票据市场：收票意愿下降转贴利率走升，大趋势未改续升空间有限

路透上海7月17日 - 中国票据市场本周走升，六个月期票据反弹至年息3.70%-3.80%附近有成交。在利率不断低探后，此前较强的错配需求有所减弱，机构收票意愿下降所致。不过交易员指出，票据市场低位运行的大环境仍在，趋势未改短期续升空间有限。

上海一银行交易员称，“前段时间(转贴利率达到)3.4%附近的水平，错配的也差不多了。”

她解释说，目前票据市场以出资方以大型银行为主，而部分非银行机构受股市等影响，出票居多，收票意愿减淡助推价格有所走升。

至于后市，华南一银行交易员认为，市场对流动性预期维持稳中偏松，因此唯资金马首是瞻的票据利率低位运行的大环境未改，即使价格有所反弹，但预计继续走升空间有限。

银行间货币市场本周总体维持稳势，其中长期限资金价格--六个月Shibor 本周一直报在3.1601%未有变化。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价