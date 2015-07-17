台湾货币市场：短率持稳，下周资金续松短票利率料略有向下压力

* 资金宽松短率持稳，关注14天期央行定存单收受情况

* 短票利率持平，部分票券公司表示下周将略压低短票利率

* 大型寿险狂撤钱，投信公司多向票券公司求救

记者 罗两莎

路透台北7月17日 - 台湾银行间短率周五持稳。银行资金调度人士指出，今天市场资金非常多，大都是以到期续拆为主，但续做量没有想象中多。在市场资金料可续宽裕之下，下周部分票券商料将有压低短票利率举措。

一大型公股银行资金调度人员并表示，央行今日开出二周(14天)的短期定期存单，与原先28、91、182天期做出区隔，银行也猜测央行收受定存单的分配会是如何，多数银行调配资金落点，短天期定存单亦有申购。

〞不知央行未来意向如何，就看央行要不要给了，我们有点怕他们会减少申购量。〞一中型公股银行资调人员说。 本地时间 12:47 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.120 31.310 台湾加权股价指数<.TWII 9,029.46 9,042.21 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.387% 0.387% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.295-0.400% 0.295-0.410%

--一周拆款利率区间 0.390-0.440% 0.380-0.460%

--两周拆款利率区间 0.400-0.425% 0.388-0.460%

**短票利率续处低档，下周将降至0.54%**

短票方面，大型票券公司主管指出，今天市场依旧平静无波，利率亦维持原水准，但因市场资金依旧很多，因此将酝酿进一步压低利率。

一位票券公司交易员表示，下周一将把短票利率自目前的0.55%往下压低至0.54%。

大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.55%，大致同于上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.552%，前日在0.553%；上日成交量56.39亿台币，前日144.28亿台币。

为分散定存单到期金额，央行今天增发14天期存单，利率0.50%，其余三种天期定存单利率均维持不变。

央行周五存单到期金额为42亿台币，今日存单发行金额待稍晚公布。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为156亿台币，累积超额准备为1,205亿台币、加计前期1%的超额准备2,731亿台币。

**RP利率持平**

债市附买回(RP)市场方面，大型票券公司交易员指出，今天一大早某大寿险公司即在市场上疯狂撒钱，把大笔资金丢到货币基金，导致各投信公司资金明显偏多；惟因利率已经处于低档，利率维持不变。

证券商交易员也表示，今天市场上的资金还是很多，但利率暂先维持不变。

〞投信公司都打来跟我们说快被淹死了，赶快救我。〞一大型票券公司交易员说。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62%，利率与约同上日。