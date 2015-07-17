台湾货币市场：短率持稳，下周资金续松短票利率料略有向下压力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 资金宽松短率持稳，关注14天期央行定存单收受情况
* 短票利率持平，部分票券公司表示下周将略压低短票利率
* 大型寿险狂撤钱，投信公司多向票券公司求救
记者 罗两莎
路透台北7月17日 - 台湾银行间短率周五持稳。银行资金调度人士指出，今天市场资金非常多，大都是以到期续拆为主，但续做量没有想象中多。在市场资金料可续宽裕之下，下周部分票券商料将有压低短票利率举措。
一大型公股银行资金调度人员并表示，央行今日开出二周(14天)的短期定期存单，与原先28、91、182天期做出区隔，银行也猜测央行收受定存单的分配会是如何，多数银行调配资金落点，短天期定存单亦有申购。
〞不知央行未来意向如何，就看央行要不要给了，我们有点怕他们会减少申购量。〞一中型公股银行资调人员说。 本地时间 12:47 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.120 31.310 台湾加权股价指数<.TWII 9,029.46 9,042.21 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.387% 0.387% 利率
--隔夜拆款利率区间 0.295-0.400% 0.295-0.410%
--一周拆款利率区间 0.390-0.440% 0.380-0.460%
--两周拆款利率区间 0.400-0.425% 0.388-0.460%
**短票利率续处低档，下周将降至0.54%**
短票方面，大型票券公司主管指出，今天市场依旧平静无波，利率亦维持原水准，但因市场资金依旧很多，因此将酝酿进一步压低利率。
一位票券公司交易员表示，下周一将把短票利率自目前的0.55%往下压低至0.54%。
大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.55%，大致同于上日。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.552%，前日在0.553%；上日成交量56.39亿台币，前日144.28亿台币。
为分散定存单到期金额，央行今天增发14天期存单，利率0.50%，其余三种天期定存单利率均维持不变。
央行周五存单到期金额为42亿台币，今日存单发行金额待稍晚公布。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为156亿台币，累积超额准备为1,205亿台币、加计前期1%的超额准备2,731亿台币。
**RP利率持平**
债市附买回(RP)市场方面，大型票券公司交易员指出，今天一大早某大寿险公司即在市场上疯狂撒钱，把大笔资金丢到货币基金，导致各投信公司资金明显偏多；惟因利率已经处于低档，利率维持不变。
证券商交易员也表示，今天市场上的资金还是很多，但利率暂先维持不变。
〞投信公司都打来跟我们说快被淹死了，赶快救我。〞一大型票券公司交易员说。
今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62%，利率与约同上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天维持在原水准，极短天期利率在0.42%，其余在0.44%-0.45%。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，其余在0.48%-0.50%。但这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 高洁如/张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”