台湾股市：量缩收平盘，因除权行情不如预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北7月17日 - 台湾股市周五收在平盘。分析师指出，受盘面个股除权息行情不如预期，以及企业进入召开投资人说明会密集期等影响，投资人退场观望心态未除，大盘量缩整理等待新方向出现。
大盘加权股价指数 收升0.04%报9,045.98点。今日成交初值 758.04亿台币，上交易日修正后为779.20亿。
“量已经连缩五天了，但指数是有希望反弹。”国泰证期顾问处协理简伯仪说。
他认为，台股五日均线目前位在9,043点附近且已翻扬向上，酝酿指数有反弹至9,150点的机会。但倘若不幸失守9,000点大关，则大盘还有再回测低点的可能。
亚洲股市周五小涨，受中国股市涨势的提振。美元兑欧元与日圆延续涨势，因经济指标强化对美国年底前升息的预期。
本地时间14:11，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.4%；大陆上证综合指数 上涨3.58%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”