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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 14:26 BJT

台湾股市：量缩收平盘，因除权行情不如预期

路透台北7月17日 - 台湾股市周五收在平盘。分析师指出，受盘面个股除权息行情不如预期，以及企业进入召开投资人说明会密集期等影响，投资人退场观望心态未除，大盘量缩整理等待新方向出现。

大盘加权股价指数 收升0.04%报9,045.98点。今日成交初值 758.04亿台币，上交易日修正后为779.20亿。

“量已经连缩五天了，但指数是有希望反弹。”国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他认为，台股五日均线目前位在9,043点附近且已翻扬向上，酝酿指数有反弹至9,150点的机会。但倘若不幸失守9,000点大关，则大盘还有再回测低点的可能。

亚洲股市周五小涨，受中国股市涨势的提振。美元兑欧元与日圆延续涨势，因经济指标强化对美国年底前升息的预期。

本地时间14:11，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.4%；大陆上证综合指数 上涨3.58%。(完)

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