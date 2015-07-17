台湾股市：量缩收平盘，因除权行情不如预期

“量已经连缩五天了，但指数是有希望反弹。”国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他认为，台股五日均线目前位在9,043点附近且已翻扬向上，酝酿指数有反弹至9,150点的机会。但倘若不幸失守9,000点大关，则大盘还有再回测低点的可能。