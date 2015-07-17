澳新汇市：澳元及新西兰元整固回稳，脱离六年低点

欧洲周四重启对希腊融资 ，令市场信心为之好转。

但澳元周线下滑0.36%，本周可能创下连跌四周。而英镑兑澳元上涨1.1%，已连涨11周。英镑 周三触及2.1248澳元，为六年最高。

新西兰元兑美元 在0.6520美元附近盘整，隔夜曾触及0.6498的六年低点，因乳品拍卖价大跌以及通胀数据疲软，加剧了央行可能降息的预期。