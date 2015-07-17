澳新汇市：澳元及新西兰元整固回稳，脱离六年低点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
欧洲周四重启对希腊融资 ，令市场信心为之好转。
中国股市上涨，也令澳元连带受惠。
但澳元周线下滑0.36%，本周可能创下连跌四周。而英镑兑澳元上涨1.1%，已连涨11周。英镑 周三触及2.1248澳元，为六年最高。
新西兰元兑美元 在0.6520美元附近盘整，隔夜曾触及0.6498的六年低点，因乳品拍卖价大跌以及通胀数据疲软，加剧了央行可能降息的预期。
新西兰元本周已下滑超过3%，分析师认为后市将续跌。
“新西兰元/美元短线前景黯淡；没有甚么喘息机会，我们下调低点预估至0.60美元，”新西兰国民银行研究报告称。(完)
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/李婷仪 审校 王丽鑫/张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”