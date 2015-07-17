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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 11:50 BJT

澳新汇市：澳元及新西兰元整固回稳，脱离六年低点

欧洲周四重启对希腊融资 ，令市场信心为之好转。

中国股市上涨，也令澳元连带受惠。

但澳元周线下滑0.36%，本周可能创下连跌四周。而英镑兑澳元上涨1.1%，已连涨11周。英镑 周三触及2.1248澳元，为六年最高。

新西兰元兑美元 在0.6520美元附近盘整，隔夜曾触及0.6498的六年低点，因乳品拍卖价大跌以及通胀数据疲软，加剧了央行可能降息的预期。

新西兰元本周已下滑超过3%，分析师认为后市将续跌。

“新西兰元/美元短线前景黯淡；没有甚么喘息机会，我们下调低点预估至0.60美元，”新西兰国民银行研究报告称。(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍/李婷仪 审校 王丽鑫/张荻)

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