中国汇市：人民币早盘狭幅整理，美元强势但汇率贬值预期仍可控

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海7月17日 - 人民币兑美元即期 周五早盘狭幅整理，国际美元 创近三个月新高打压中间价至六周低点；交易员表示，美元指数重返升势或添加人民币贬值压力，但若即期持坚，汇率贬值预期则仍可控，况且整体经济基本面并未明显恶化。
他们并表示，由于美联储加息预期日盛，中间价基本能反映美元走向。虽见掉期等衍生品市场呈现一定贬值预期，但若即期坚持不动，掉期对贬值预期的反应会在一段时间后逐步恢复平静。僵持走势下，机构倒量热情不减，成交量继续放大。
“spot这真没什么好看的，当然如果这种行情持续下去，掉期升水未必就高到哪去，因为如果即期一年不动，你加这么多点子，是亏的。”一外资行交易员表示。
北京时间11:30，人民币兑美元即期报6.2092元，上日收报6.2095元。今日早盘波幅仅7点。人民币兑美元中间价 为6.1192元，上日中间价为6.1173元。
一年期掉期美元升水 报1,550点子，较昨日上涨2.31%。人民币即期成交量 达89亿美元，较昨日早盘75亿美元继续放大。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五盘初守在两个月高点，之前扩大涨幅，市场关注焦点再次回到美联储最终加息上。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2655/6.2705，上日尾盘为6.264。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2128/6.2133元，上一交易日尾盘报6.213元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”