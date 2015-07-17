中国汇市：人民币早盘狭幅整理，美元强势但汇率贬值预期仍可控

路透上海7月17日 - 人民币兑美元即期 周五早盘狭幅整理，国际美元 创近三个月新高打压中间价至六周低点；交易员表示，美元指数重返升势或添加人民币贬值压力，但若即期持坚，汇率贬值预期则仍可控，况且整体经济基本面并未明显恶化。

他们并表示，由于美联储加息预期日盛，中间价基本能反映美元走向。虽见掉期等衍生品市场呈现一定贬值预期，但若即期坚持不动，掉期对贬值预期的反应会在一段时间后逐步恢复平静。僵持走势下，机构倒量热情不减，成交量继续放大。

“spot这真没什么好看的，当然如果这种行情持续下去，掉期升水未必就高到哪去，因为如果即期一年不动，你加这么多点子，是亏的。”一外资行交易员表示。

北京时间11:30，人民币兑美元即期报6.2092元，上日收报6.2095元。今日早盘波幅仅7点。人民币兑美元中间价 为6.1192元，上日中间价为6.1173元。

一年期掉期美元升水 报1,550点子，较昨日上涨2.31%。人民币即期成交量 达89亿美元，较昨日早盘75亿美元继续放大。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五盘初守在两个月高点，之前扩大涨幅，市场关注焦点再次回到美联储最终加息上。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2655/6.2705，上日尾盘为6.264。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2128/6.2133元，上一交易日尾盘报6.213元。