中国债市动态：现券收益率续下行市场情绪转稳，但后期料难脱盘整

路透上海7月17日 - 中国银行间债市周五早盘现券续走暖，长端收益率降幅稍明显，国债期货价格亦上行。交易员表示，经济数据冲击过后，市场判断基本面回暖持续性仍待观察，央行宽松基调料将延续；此外股市巨震后单边上涨行情料难现，资产配置的偏好调整亦利好债市。

不过他们亦称，地方债供给将持续加压市场；此前现券收益率V型走势令不少机构被套牢，收益率下行到一定位置料将遇阻，后期横盘震荡概率较大。

华北一银行交易员表示，“10年金融债(收益率)降幅多的比昨天成交低了5、6个点，长债都在下，信用债也下；而且前几天出数据的时候收益率上太快了，要回调一些吧”。

北京一银行交易员认为，近期不同经济数据指标现分歧，市场对经济转好的稳固程度有所怀疑，且支持二季度GDP走强的金融业和股市因素难持续，“下半年基本面并不是很看好，政策宽松是毫无疑问的”；宽松环境下，没有了股市的打压，且境外机构投资债市料加速，债市的生态应好于上半年。

不过他亦称，受地方债供给压制，收益率进一步下行空间不大；考虑到目前银行间流动性比较充裕，央行可能也会控制宽松的节奏，“雪中送个炭可以，但锦上添花就没必要了”。

中国财政部上午招标的200亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为2.4998%；边际中标收益率为2.5697%，投标倍数为1.69倍。

中国人民银行周二发布通知称，境外央行、国际金融组织、主权财富基金等相关境外机构投资者进入银行间市场，向中国央行提交银行间市场投资备案表即可；同时放开投资额度限制，相关境外机构可自主决定投资规模。

剩余期限近10年的国开行150210券最新报价 在4.02%/4.0075%，上日尾盘为4.0450%/4.03%；剩余期限近10年的国债150005券最新报价 在3.53%/3.4950%，上日尾盘为3.55%/3.50%。