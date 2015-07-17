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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 12:02 BJT

韩国金融市场：韩元中止连四日跌势而小升，韩股下跌

与此同时，韩国股市下跌，因财报季即将到来，市场担心有一些企业
公布第二季获利下降，尤其是造船企业。
    
    综合股价指数 跌0.5%至2,077.06点。
    
    “有消息称大宇造船 存在未计亏损，之后本土公司财报
声明的可信度下降，”Kiwoom Securities分析师Seo Myung-chan称。他
说，许多分析师已经调降获利预估。
    
    大宇造船股价跌2.3%。对该公司的担忧拖累整个行业 。三
星重工业 和现代尾浦造船 分别跌12.4%和5.6%
。
    
    LG电子 跌4.3%至42,150韩元，之前触及42,000韩元，创2
003年6月以来最低，因担心电视销售疲弱拖累业绩。
    
    9月三年期公债期约 微升0.01点报109.10.
    
       
                                0238 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,146.1        1,149.2
    日圆/韩元       9.2322/385         9.2276
    韩国公债期货 *          109.10         109.09
    韩国综合股价指数     2,077.06       2,087.89
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
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    法股CAC-40指数         


 (编译 戴素萍/李爽  审校 王丽鑫)

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