韩国金融市场：韩元中止连四日跌势而小升，韩股下跌

与此同时，韩国股市下跌，因财报季即将到来，市场担心有一些企业 公布第二季获利下降，尤其是造船企业。 综合股价指数 跌0.5%至2,077.06点。 “有消息称大宇造船 存在未计亏损，之后本土公司财报 声明的可信度下降，”Kiwoom Securities分析师Seo Myung-chan称。他 说，许多分析师已经调降获利预估。 大宇造船股价跌2.3%。对该公司的担忧拖累整个行业 。三 星重工业 和现代尾浦造船 分别跌12.4%和5.6% 。 LG电子 跌4.3%至42,150韩元，之前触及42,000韩元，创2 003年6月以来最低，因担心电视销售疲弱拖累业绩。 9月三年期公债期约 微升0.01点报109.10. 0238 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,146.1 1,149.2 日圆/韩元 9.2322/385 9.2276 韩国公债期货 * 109.10 109.09 韩国综合股价指数 2,077.06 2,087.89 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 戴素萍/李爽 审校 王丽鑫)