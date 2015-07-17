路透基点：宝信汽车三年期贷款案吸引10家银行并可能扩大规模--TRLPC

路透香港7月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国汽车经销商宝信汽车集团有限公司1.5亿美元三年期贷款已吸引10家银行参与，并将可能扩大贷款额度。

渣打银行负责协调该贷款案，另外还有九家银行参贷，分别是：中银澳门、东亚银行、台湾银行、中信银行(国际)、创兴银行、第一海湾银行(First Gulf Bank)、工银澳门、兴业银行与浦发银行。

承贷3,000万美元或以上的银行获得370个基点的综合收益、52.5个基点的承诺费，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点。贷款平均期限为2.625年。

借款人去年8月完成2.16亿美元三年期贷款，支付的最高综合收益420个基点，贷款利率较Libor加码370个基点，平均期限为2.475年。彰化银行香港分行和渣打银行任牵头行兼簿记行，摩根士丹利为牵头行。 (完) (编译 刘秀红；审校 艾茂林)