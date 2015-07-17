路透基点：宝信汽车三年期贷款案吸引10家银行并可能扩大规模--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国汽车经销商宝信汽车集团有限公司1.5亿美元三年期贷款已吸引10家银行参与，并将可能扩大贷款额度。
渣打银行负责协调该贷款案，另外还有九家银行参贷，分别是：中银澳门、东亚银行、台湾银行、中信银行(国际)、创兴银行、第一海湾银行(First Gulf Bank)、工银澳门、兴业银行与浦发银行。
承贷3,000万美元或以上的银行获得370个基点的综合收益、52.5个基点的承诺费，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点。贷款平均期限为2.625年。
借款人去年8月完成2.16亿美元三年期贷款，支付的最高综合收益420个基点，贷款利率较Libor加码370个基点，平均期限为2.475年。彰化银行香港分行和渣打银行任牵头行兼簿记行，摩根士丹利为牵头行。 (完) (编译 刘秀红；审校 艾茂林)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”