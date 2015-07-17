中国债市：同业拆借中心调整回购定盘利率计算方案，包括延长取样时间

路透上海7月17日 - 中国全国银行间同业拆借中心周五称，根据质押式回购市场结构变化，为维护回购定盘利率的基准性，提高其价格代表性和抗干扰能力，对回购定盘利率计算方案进行了调整。具体包括延长取样时间，以及将回购定盘利率中位数的算法由紧排序调整为正常排序等。

公告表示，在取样时间上，从9:00-11:00延长至9:00-11:30；同时对交易对手相同(交易方向相同或相反)且交易利率相同的交易只作为一笔交易纳入样本。

北京一银行交易员认为，上述调整应该意在让回购定盘利率“更贴合真实的资金情况，(影响就是)可能往加权利率贴得更近一些。”

以与IRS交易密切相关的七天期为例，因算法等原因，此前即使在市况比较平稳的情况下，也出现回购定盘利率 与当时加权利率差异超过10个基点(bp)，从而影响交易判断。

回购定盘利率以隔夜回购 、七天回购 和14天回购 交易在每个交易日指定时间段的的全部成交利率为计算基础。与回购移动平均利率的主要差别在于前者属于盘中利率，后者属于盘后利率。

此外，二者的计算方法也不一样，回购定盘利率采用中位数算法，而回购移动平均利率采用加权平均算法。原规定中所指的紧排序，是指回购利率数值相同的排序序号相同。记排序之后的最大序号为N，则 (取整)位置上的那个利率即为当日的定盘利率，也就是该序列的中位数。

新的通知中，针对于数据稀少情况处理，从“如果某个品种没有交易数据，把最近一个定盘利率作为当日的定盘利率” 修订为“如果当日某个回购品种在9:00-11:30没有交易数据，则选用当日Shibor对应期限利率*365/360作为当日定盘利率。”

另外，删除了此前规定中异常情况处理机制第二条：“对当日市场出现利率调整等重大事件，要视利率调整的时刻来决定当日的定盘利率。如果利率调整发生在上午11:30以前，则按照正常的流程进行处理；否则，选取上午11:30至当日收盘之间的交易数据作为基础数据取中位数。”

是次通知并指出，拆借中心计划于本周末升级，但新方案正式生效时间未定，需待相关通知。