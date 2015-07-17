中国货币市场：主要回购利率变动无几，但需关注隔夜资金趋紧动向

路透北京7月17日 - 中国银行间资金市场周五早盘主要回购利率 变动不大。不过隔夜资金较此前略有趋紧，有交易员称不排除是缴税因素渐生影响，后续动向值得关注。相对而言，七天期等供给较为充足。

上海一券商交易员表示，“早上(隔夜)这块是有点紧张，应该是快到缴税了。上午大行还是都在出，但出的量可能减少了。”

他并指出，已开始的缴税将持续至下周，期间资金需求料仍较多，惟有缴税结束后资金面或才恢复常态。

按惯例，企业一般于本月中旬结束半年末纳税申报，然后银行在规定期限内将资金上缴国库。据路透统计，此前两年7月财政存款增长规模在6,000-7,000亿元人民币之间，即有相应流动性被抽离。

在中证金公司获得支撑股市的任务后，其融资进展一直引人关注。据《财经》杂志网站周五报导，中证金公司获得商业银行授信规模约2万亿元人民币，截至周一，已有17家商业银行总计借予证金公司近1.3万亿元。

此外，全国银行间同业拆借中心最新通知，根据质押式回购市场结构变化，为维护回购定盘利率的基准性，提高其价格代表性和抗干扰能力，对回购定盘利率计算方案进行了调整。具体包括延长取样时间，以及将回购定盘利率中位数的算法由紧排序调整为正常排序等。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.2633 1.2556 +0.77

七天 2.4041 2.4110 -0.69

14天 2.9091 2.9068 +0.23

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.9150 0.7550 +16.00

七天 1.4600 0.6800 +78.00

14天 1.6200 1.8000 -18.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.4500 1.3500 +10.00

七天 2.5300 2.5000 +3.00

14天 2.9800 3.0000 -2.00

Shibor

其中:隔夜 1.2820 1.2630 +1.90

七天 2.4640 2.4810 -1.70

三个月 3.1520 3.1550 -0.30