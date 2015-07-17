香港个股：光大控股发＂盈喜＂，料上半年净利增长逾1.5倍

路透香港7月17日 - 中国金融控股企业--光大控股 周五发出＂盈喜＂，预期公司上半年净利将同比上升逾1.5倍，主要受惠跨境资产管理业务收入上升，以及公司退出部分投资项目获利增加。

此外，中国光大并表示，公司持有的投资项目的公允价值评定仍在进行中，这可能为公司上半年业绩带来额外综合净收益（或亏损）。

光大控股表示，公司适时有序的退出部分投资项目、锁定相关的资本利得及联营公司利润分享同比显着提升，均令公司上半年净利大幅增长。

该公司2014年上半年净利为11.52亿港元。

光大控股专注发展一级市场投资、二级市场投资、结构性融资及投资等基金管理及投资业务，同时作为中国飞机租赁集团控股有限公司 的主要股东。此外，该公司亦是光大证券 第二大股东，及光大银行 的第三大股东。

光大控股早盘收高3.6%，报20.7港元。（完）

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