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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 13:32 BJT

《全球汇市》美元周线有望大涨，因美联储升息预期重回焦点

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0893 1.0874 +0.17 -9.95 1.2097

美元/日圆 124.00 124.14 -0.11 +3.61 119.68

欧元/日圆 135.07 134.99 +0.06 -6.71 144.78

美元/瑞郎 0.9562 0.9576 -0.15 -3.81 0.9941

英镑/美元 1.5630 1.5605 +0.16 +0.37 1.5573

美元/加元 1.2957 1.2952 +0.04 +11.53 1.1618

澳元/美元 0.7415 0.7400 +0.20 -9.22 0.8168

新西兰元/美元 0.6537 0.6506 +0.48 -16.16 0.7797

澳元/日圆 91.950 91.860 +0.10 -5.93 97.750

新西兰元/日圆 81.060 80.770 +0.36 -13.13 93.310

英镑/日圆 193.81 193.75 +0.03 +3.99 186.38

澳元/新西兰元 1.1340 1.1348 -0.07 +8.32 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 戴素萍/张若琪/于春红/李春喜)

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