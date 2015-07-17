《路透晚报》--7月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：企稳基础尚不牢固，向好势头仍需巩固--国家统计局局长

人民日报周五援引中国国家统计局局长王保安讲话称，中国经济呈现缓中趋稳、稳中向好的发展态势，但企稳基础尚不牢固，向好势头仍需巩固，短期看仍要充分发挥投资的关键作用。

--中国经济：上半年FDI同比增长8%，其中服务业FDI增长23%--商务部副部长

中国商务部副部长王受文周五表示，今年上半年实际利用外资（FDI）同比增长8%，其中服务业利用外资增长23%，在整个利用外资金额中占比达到60%以上。

--中国经济：难言企稳，上半年GDP扣除证券业仅增6%--莫尼塔

中国二季度经济增速保住7%，金融业“功不可没”。独立研究机构--莫尼塔周五在最新研究报告中指出，从可持续性的角度看中国经济并没有企稳，上半年扣除证券业后的GDP真实增速大约在6%左右，这与市场对于实体经济的普遍感受完全吻合。

--中国投资：中国1-6月非金融类对外直接投资同比增长近30%%--商务部

中新社周四援引商务部国际贸易谈判副代表张向晨透露，今年1-6月份，中国非金融类对外直接投资达到560亿美元，同比增长29.2%。张向晨指出，今年上半年，中国国际产能合作和装备制造业的“走出去”取得了明显的进展。

--投行观点：预计中国经济下半年增速放缓全年为6.8%，宽松政策有望加码--瑞银

国际投行--瑞银（UBS）最新报告预计，考虑到房地产建设活动持续放缓，以及金融业对GDP增速拉动的减弱，下半年中国GDP同比增速或略微放缓，宽松政策则有望继续加码，年内可能再降息50个基点。

【金融】

--中国债市动态：现券收益率续下行市场情绪转稳，但后期料难脱盘整

中国银行间债市周五早盘现券续走暖，长端收益率降幅稍明显，国债期货价格亦上行。交易员表示，经济数据冲击过后，市场判断基本面回暖持续性仍待观察，央行宽松基调料将延续；此外股市巨震后单边上涨行情料难现，资产配置的偏好调整亦利好债市。

--中国货币市场：主要回购利率变动无几，但需关注隔夜资金趋紧动向

中国银行间资金市场周五早盘主要回购利率 CNREPO=CFXS 变动不大。不过隔夜资金较此前略有趋紧，有交易员称不排除是缴税因素渐生影响，后续动向值得关注。相对而言，七天期等供给较为充足。

--中国债市：同业拆借中心调整回购定盘利率计算方案，包括延长取样时间

中国全国银行间同业拆借中心周五称，根据质押式回购市场结构变化，为维护回购定盘利率的基准性，提高其价格代表性和抗干扰能力，对回购定盘利率计算方案进行了调整。具体包括延长取样时间，以及将回购定盘利率中位数的算法由紧排序调整为正常排序等。

--中国资管：6月末证券公司资产管理业务规模10.25万亿元人民币--基金业协会

- 中国证券投资基金业协会周四最新发布数据显示，截至2015年6月30日，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约30.35万亿元人民币，其中证券公司资产管理业务规模10.25万亿元。

--中港个股：工行获批收购土耳其Tekstilbank剩余流通股，将于下周开始进行

中国工商银行 1398.HK 601398.SS 周四宣布，该行之前已向土耳其资本市场委员会提出申请要约收购土耳其TekstilBank剩余流通股份，并于近日获批。“本次要约收购的初始价格为每10股2.1091里拉，最终价格将以根据价格调整机制确定后的价格为准。”工行公告称。

【固定收益】

--新债招标：中国湖北七年及10年专项地方债利率较下限高10bp--业内人士

业内人士周五透露，中国湖北省上午招标的四期专项地方债，除三年期利率落在投标区间下限2.84%外，五、七和10年期品种均高于下限，其中五年高2个基点(bp)，七年和10年均高10bp，这亦是今年地方债启动公开招标以来，发行利率高于下限幅度最大的一次。

--新债招标：中国六个月期贴现国债加权中标收益率2.4998%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标的200亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为2.4998%。

--中国票据市场：收票意愿下降转贴利率走升，大趋势未改续升空间有限

中国票据市场本周走升，六个月期票据反弹至年息3.70%-3.80%附近有成交。在利率不断低探后，此前较强的错配需求有所减弱，机构收票意愿下降所致。不过交易员指出，票据市场低位运行的大环境仍在，趋势未改短期续升空间有限。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘狭幅整理，美元强势但汇率贬值预期仍可控

人民币兑美元即期 周五早盘狭幅整理，国际美元 创近三个月新高打压中间价至六周低点；交易员表示，美元指数重返升势或添加人民币贬值压力，但若即期持坚，汇率贬值预期则仍可控，况且整体经济基本面并未明显恶化。

--中国金融：青岛试点韩国银行机构向境内企业发放跨境人民币贷款--报载

中国金融时报周五报导，中国央行同意青岛试点开展韩国银行机构对青岛财富管理改革试验区内企业发放跨境人民币贷款业务。目前，央行青岛市中心支行已制定有关业务试点管理办法，正在推进实施。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升3.5%，中小盘股交投活跃股指期货交割日平稳度过

中国股市沪综指于上周出现重要转折走势后，本周呈震荡反弹格局。技术面显示，整体量能水平萎缩明显，市场参与度下降，反弹主要由护盘力量主导，投资者信心仍不稳定，短中期多条均线于4,000点附近汇集，将压制大盘反弹幅度和加剧股指波动。

--《技术分析》中国股市沪综指处震荡反弹格局

中国股市沪综指于上周出现重要转折走势后，本周呈震荡反弹格局。技术面显示，整体量能水平萎缩明显，市场参与度下降，反弹主要由护盘力量主导，投资者信心仍不稳定，短中期多条均线于4,000点附近汇集，将压制大盘反弹幅度和加剧股指波动。

--《焦点》中国券商盈利势头或已触顶，下半年业绩增长存在极大不确定性

得益于过去两年间火爆的A股市场，今年上半年中国券商股业绩和估值水平飙升，但近期股市跌宕起伏的走势虽难改券商整体的乐观前景，但其良好的盈利势头可能已经触顶。

--中国金融：中证金获商业银行授信约2万亿元，到位资金近1.3万亿--财经

作为此次中国救市主力的中国证券金融股份有限公司已获得充足“弹药”。据《财经》杂志网站周五报导，中证金公司获得商业银行授信规模约2万亿元人民币，截至周一，已有17家商业银行总计借予证金公司近1.3万亿元。

--《港交所CEO专栏》中国特色，国际惯例，市场结构内外观

香港交易所 0388.HK 行政总裁李小加在周四晚发布的最新专栏中称，内地经历救市的市场现在其实更需要开放、更需要国际化；内地资本市场双向开放与人民币国际化的发展路径不会因此逆转。

--中国投资：中国投资海外商业物业大增，去年首超100亿美元--世邦魏理仕

全球最大商业地产服务及投资公司--世邦魏理仕 CBG.N 周四表示，中国资本进军海外房地产呈爆发式增长，过去四年投资海外商业物业的年复合增长率高达72%，去年首次超过100亿美元。

--中国汽车市场放缓 冲击大众和通用