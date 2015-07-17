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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 13:52 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：欧元/美元涨0.2%，美元/日圆小跌

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* 欧元/美元涨0.2%，澳元/美元升0.15%，美元/日圆跌0.1%，新西兰元/美元升0.34%

* 日经指数涨0.21%，沪综指大涨2.04%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.4%，美国原油期货涨0.16%，美国10年期公债收益率报2.34%

* 亚洲市场本周低调收场 link.reuters.com/tet25w (完)

(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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