《汇市简讯》欧洲盘初：欧元/美元涨0.2%，美元/日圆小跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 欧元/美元涨0.2%，澳元/美元升0.15%，美元/日圆跌0.1%，新西兰元/美元升0.34%
* 日经指数涨0.21%，沪综指大涨2.04%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.4%，美国原油期货涨0.16%，美国10年期公债收益率报2.34%
* 亚洲市场本周低调收场 link.reuters.com/tet25w (完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”