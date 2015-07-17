欧股业绩：沃尔沃第二季核心获利优于预期，正按计划削减成本

* 第二季经调整EBIT为60亿瑞典克朗，预估53亿克朗

* 称仍在循序全面削减成本

* 上调2015年欧洲卡车市场预估

* 预期工程设备表现在中国市场进一步下滑

* 第二季接单减少6%，预估减少0.2%

路透斯德哥尔摩7月17日 - 全球卡车制造商沃尔沃汽车(Volvo) 周五公布第二季核心获利增幅高于预期，称全面削减成本正按计划提高整个集团的获利能力。

该公司并调高在欧洲市场的整体卡车销售展望，不过预估工程设备在关键市场中国的表现将进一步下滑。

沃尔沃公布第二季经调整后营业利润成长至60亿瑞典克朗(7.03亿美元)，远高于上年同期的33亿克朗，也优于路透调查分析师预估的53亿克朗。沃尔沃是瑞典营收最高的企业，也是民间部门最大雇主。

该公司正力争完成100亿克朗的削减成本计划，近来这项计划已开始提振获利。但提升来得太迟，使得该公司前执行长Olof Persson在4月就遭免职，由来自Scania的Martin Lundstedt继任。

截至第一季结束，削减成本计划仅执行了三分之一，其投票权第二大的股东--维权投资者Cevian基金等投资人已对该集团加大压力，要求2015年底前如期完成剩余的节本计划。

尽管主要卡车市场表现还算稳定，但中国工程设备需求锐减，已使想要努力提升获利能力的沃尔沃遭遇强劲阻力。

沃尔沃将欧洲卡车市场预估上调1万辆至25万辆，但称目前预计中国工程设备业务最多将下滑45%，高于先前预测的40%。