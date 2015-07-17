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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 17:06 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收平无视美元强势，大行保6.21元支撑力求冲淡贬值预期

* 人民币收盘持平
    * 中间价下探六周低点受国际美元创三个月新高影响
    * 大行维稳保6.21元支撑，力求冲淡贬值预期
    * 汇价料延续窄幅整理，机构倒量成交较大

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海7月17日 - 人民币兑美元即期 周五收盘持平，本周波动大幅收窄，
国际美元 创近三个月新高打压中间价至六周低点。交易员表示，美元指数重返升势或
添加人民币贬值压力，但大行力保6.21元支撑，极力冲淡贬值预期，汇价或延续窄幅整理直
至经济企稳或贬值预期淡化。

    他们并表示，由于美联储加息预期日盛，中间价基本能反映美元走向。虽见掉期等衍生
品市场呈现一定贬值预期，但若即期坚持不动，掉期对贬值预期的反应会在一段时间后逐步
恢复平静，本周以来长端掉期小幅下跌且波动已明显缓和。僵持走势下，机构倒量热情不减
，成交量继续放大。

    “spot这真没什么好看的，当然如果这种行情持续下去，掉期升水未必就高到哪去，因
为如果即期一年不动，你加这么多点子，是亏的。”一外资行交易员表示。
    
    另一中资行交易员亦指出，日内即期虽然波动区间狭窄，但成交活跃，除了参与倒量外
，仍有机构大手笔购汇，试探大行维稳态度，“估计（6.21被跌破）比较难，大行手上有的
是子弹。”

    一年期掉期美元升水 收报1,540点子，较昨日涨1.65%。人民币即期成交量
 达196亿美元，较昨日202亿美元略有减少，但仍处于较高水平。

    全球汇市方面，美元指数周五自两个月高位回落，但本周仍有望录得强劲升幅，因市场
焦点重回美国最终将升息一事上。美元指数一周来上涨约1.5%。美联储主席叶伦本周重申美
国利率今年稍晚可能调升。 
 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
                                            今日            上日        升贬
             即期成交价格                 6.2095          6.2095       0.00%
                   中间价                 6.1192          6.1173       -0.03%
             成交额                      197亿美元                        
                                                                          
  日内美元/人民币相对中间价最大波幅  -1.48% (上限±2%)      日高        日低
                 日内波动幅度(pips)          7            6.2091      6.2098 
             2015年来即期升贬值幅度        -0.09%                              
           1年期美元/人民币掉期升水         1540                          
                                                                     
                                                                          
                                            今日            上日          
              1年期NDF                 6.2615/6.2665       6.264          
                      CNH即期          6.2132/6.2141       6.213          
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽/曾祥进)

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