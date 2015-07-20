重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(7月13-17日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：更精准实施定向和相机调控，确保经济运行在合理区间--总理

中国国务院总理李克强近日指出，随着国家政策效应显现，中国经济出现回稳势头；将坚持宏观调控正确取向，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加精准有效地实施定向调控和相机调控，防范和化解风险，确保经济运行在合理区间。

--《焦点》中国经济企稳回暖但根基不牢，下半年仍需财政货币双驱动

中国二季度国内生产总值（GDP）维持7%的增速，6月工业和投资也在回暖，经济企稳态势明显。下半年随着稳增长政策加码效应显现，宏观经济表现可能好于上半年。但具体来看，二季度工业和投资与一季度相比还是偏弱，主要是服务业加速发展为GDP企稳贡献主要力量，经济内生动力不强，回升基础尚不牢固，稳增长还需要财政和货币“双驱动”。

--《焦点》中国6月金融数据向好而经济压力犹在，仍需宽松政策保驾护航

从M2到新增信贷，中国6月份多项金融数据均优于预期。不过考虑到经济增长压力未减，货币政策宽松基调一时难以转向，下半年仍有望继续出台降息、降准等措施。

--中国经济：企稳基础尚不牢固，向好势头仍需巩固--国家统计局局长

人民日报周五援引中国国家统计局局长王保安讲话称，中国经济呈现缓中趋稳、稳中向好的发展态势，但企稳基础尚不牢固，向好势头仍需巩固，短期看仍要充分发挥投资的关键作用。

--中国经济：扩大外储委托贷款规模，放宽企业人民币境外债务融资--国务院

中国国务院周三召开常务会议表示，要进一步推动对外贸易便利化，为外贸企业减负助力，促进进出口稳定增长；鼓励金融机构开展出口退税账户托管贷款等业务，扩大外汇储备委托贷款规模和覆盖范围，稳步放宽境内企业人民币境外债务融资。

--中国数据：6月进出口明显改善预示下半年乐观，全年目标仍难企及

中国周一公布优于预期的6月外贸数据，出口同比增速四个月来首次转正，进口降幅则为年内最小。下半年外贸预计有所改善，但全年实现6%的外贸增长目标仍不太可能。

--中国经济：资金加速到位助力6月固定资产投资底部企稳，未来有望继续改善

中国经济“稳增长”的重要抓手--投资最近显现底部企稳迹象，尽管上半年投资增速仍处于数年低点，但在中央扶持地方财政一系列政策支持下，到位资金增速提高，新开工项目亦加快增长。

--中国央行：货币政策更注重松紧适度，灵活运用多种工具保持适度流动性

中国央行周二强调，将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度；并灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

--中国财政：6月财政收入和支出均同比增13.9%，下半年增收压力大--财政部

中国6月全国财政收入和支出同比增速均大幅回升，房地产相关税收增幅明显扩大，令地方财政收入获改善，不过财政部指出，下半年财政增收的压力仍较大。

--中国经济：加快通州成为北京行政副中心规划建设，2017年取得明显成效

在北京聚焦通州建设行政副中心的消息终于尘埃落定后，北京市委书记郭金龙在市委十一届七次全会上说，要聚焦通州，深化方案论证，加快市行政副中心的规划建设，2017年取得明显成效。

--中国投资：中国1-6月非金融类对外直接投资同比增长近30%%--商务部

中新社周四援引商务部国际贸易谈判副代表张向晨透露，今年1-6月份，中国非金融类对外直接投资达到560亿美元，同比增长29.2%。张向晨指出，今年上半年，中国国际产能合作和装备制造业的“走出去”取得了明显的进展。今年1-6月份，中国成套设备出口达600亿美元，同比增长10%。

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【金融】

--《独家新闻》中国匆忙推出CIPS系统作用料有限，仅用于贸易结算--消息

两位直接了解情况的知情人士周一对路透表示，中国即将推出期待已久的国际支付系统，不过其用途较先前设想打了折扣，仅用于跨境人民币贸易结算，并不包括资本相关交易。

--《市场热谈》中国银监会未强制叫停场外配资，金融机构暗中自压规模

据市场人士反映，中国银监会于近日召开会议，召集主要银行、信托公司对其资金入市的渠道以及规模进行摸底。多家银行和信托公司人士对路透称，目前监管机构并未强制叫停银行和信托的场外配资，但各家机构自身比较谨慎。

--《综述》中国互联网金融挑战传统银行业，业界超越竞争看融合

互联网金融在中国方兴未艾，面临挑战的传统银行业正在谋求转型升级；而对新兴互联网民营银行而言，竞争并非是简单的重新分蛋糕，而是实现互联网金融和传统金融的相互融合。

--中国金融：地方债纳入国库现金管理质押品，按存款额115%质押--财政部

中国财政部周二正式发布通知确认，将地方政府债券纳入中央国库现金管理和地方国库现金管理质押品范围，地方债作为质押品时，按存款金额的115%质押。

--中国金融：中行等三银行确定今年自贸区同业存单规模，首期3-10亿--消息

三位消息人士周三透露，中国银行、浦发银行及华瑞银行三家银行已确定今年试点发行自贸区同业存单规模，其中首期介于3-10亿元人民币，正在等待央行最后批复。

--中国金融：国开行不良率连续41季度1%内，上半年棚改贷款超去年全年

中国国家开发银行 CHDB.UL 银行业务发展局局长刘勇周四称，截止6月底，国开行不良贷款连续41个季度控制在1%以内。上半年发放棚户区改造贷款已超去年全年总量。

--中国基金：6月QFII A股基金业绩跌9.14%，略好于国内股票型基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周一稍晚发布最新月度报告称，按实际业绩计算，6月中国整体境外合格机构投资者（QFII）基金平均业绩下跌9.14%，略好于国内股票型基金；上半年平均业绩累计上涨22.44%，表现则逊于国内股票型基金。

--中国基金：华夏和嘉实两基金发行当天募资超400亿元，媒体料中证金出手

中国两大基金管理公司--华夏基金管理公司和嘉实基金公司周一不约而同发行两只新基金，发行当天单只基金募资额均超过400亿元人民币，并于当天结束发行。如此快的发行速度及首募规模之大，令不少媒体预计中国证券金融股份公司已出手认购这两只基金。

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【固定收益】

--中国央行：境外央行等机构备案后可进入银行间市场，自主决定投资规模

中国人民银行周二发布通知称，境外央行、国际金融组织、主权财富基金等相关境外机构投资者进入银行间市场，向中国央行提交银行间市场投资备案表即可；同时放开投资额度限制，相关境外机构可自主决定投资规模。

--《分析》中国央行近三个月首现单周净回笼，但护航经济仍需宽松基调

本周公布的多项数据显示，中国经济企稳态势愈明，加之股市不再剧震，央行公开市场本周逆回购大幅减量，致使在近三个月后首次出现单周净回笼，规模为450亿元人民币。业内人士认为，经济由稳转好及下半年财政政策发力，仍需要货币政策继续维持宽松基调。在此前提下，未来公开市场将继续灵活操作，以发挥常规工具的功能。

--中国金融：货币经纪服务进入全面收费时代，基金债券交易将告别零佣金

中国货币经纪市场逐步进入全面收费时代，部分金融机构特别是公募基金行业将告别债券交易零佣金的时代，这将对债券基金行业造成一定成本负担，双方的谈判分歧并使得多家基金目前被暂停债券报价服务，影响债市交易。

--中国债市：同业拆借中心调整回购定盘利率计算方案，包括延长取样时间

中国全国银行间同业拆借中心周五称，根据质押式回购市场结构变化，为维护回购定盘利率的基准性，提高其价格代表性和抗干扰能力，对回购定盘利率计算方案进行了调整。具体包括延长取样时间，以及将回购定盘利率中位数的算法由紧排序调整为正常排序等。

--中国债市：首单动态资产池消费信贷ABS周三发行，规模36.99亿

中国央行和银监会启动了信贷资产证券化产品的注册制和备案制度以来，中国银行间的信贷资产证券化产品发行创新日渐增多。宁波银行周三（15日）起联合国元信托拟发行的产品，就是首期动态资产池产品，以个人消费信用贷款为基础资产，规模为36.99亿元人民币。

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【外汇】

--《人民币综述》银行间对境外机构敞开大门，股市巨震难碍人民币国际化

中国银行间债市本周对境外投资机构进一步敞开大门，彰显中国政府对资本账户开放及人民币纳入SDR（国际货币基金组织特别提款权）的目标志在必得。此举亦有利于推动人民币从结算货币到投资及储备货币的转变。

--中国外汇：今年二季度外储减少400亿美元，连续四季下降---路透测算

中国央行周二公布数据显示，今年6月末外汇储备余额 CNFX=ECI 为3.69万亿美元，低于3.75万亿美元的路透调查中值。路透据此测算，今年二季度中国外汇储备减少400亿美元，为连续第四个季度下降，亦为七个季度以来最低水平，但今年二季度外储减少幅度较一季度的1,100亿美元略有下降。

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【证券/行业】

--《焦点》中国暂停IPO活动，为另类融资业者创造了机会

中国暂停新股发行，为私募股权投资公司、对冲基金和主权财富基金创造了机会，可以趁机满足非上市企业的融资需求，从而为并购活动铺平道路。

--《焦点》中国股灾最后悬念周五揭晓，期指交割日多空大战料难出现

中国A股市场在经历大幅震荡后正逐渐企稳，股指期货周五(17日)交割日被多数人认为将是这场股市大戏的最后一幕。不过多位业内人士分析称，周五多空双方应不会恋战，主力合约最后一天交易可能会较为平静。

--中国证券：HOMS系统关闭账户开立等功能，技术上断绝场外配资途径

为配合监管层调查，中国场外配资的主流软件系统HOMS决定压缩其主要功能。该系统开发商--恒生电子 600570.SS 将关闭HOMS系统任何帐户开立功能，并通知所有客户不得再对现有帐户增资。对此多家信托人士认为，这意味着从技术上断绝场外配资的途径。

--中国证券：中证登严审账户实名制，违规者将限制存量账户及禁止新开户

中国股市去杠杆逐步深入，中国证券登记结算有限责任公司周二发布通知，落实证券账户实名制要求，并称将组织证券账户业务的专项检查，违规者将采取禁止新开户、限制存量帐户使用等措施。

--中国金融：中证金获商业银行授信约2万亿元，到位资金近1.3万亿--财经

作为此次中国救市主力的中国证券金融股份有限公司已获得充足“弹药”。据《财经》杂志网站周五报导，中证金公司获得商业银行授信规模约2万亿元人民币，截至周一，已有17家商业银行总计借予证金公司近1.3万亿元。

--企业并购：清华紫光收购美光一案料将面临层层障碍

中国政府支持的企业打算收购美国记忆体芯片大厂美光 MU.O 的计画面临重重阻碍，包括对收购价格的质疑、国会的担忧、激进的监管机构等等，当中任一环节都可能让此并购案胎死腹中。 (完)

--《焦点》中国券商盈利势头或已触顶，下半年业绩增长存在极大不确定性

得益于过去两年间火爆的A股市场，今年上半年中国券商股业绩和估值水平飙升，但近期股市跌宕起伏的走势虽难改券商整体的乐观前景，但其良好的盈利势头可能已经触顶。

--中港个股：工行获批收购土耳其Tekstilbank剩余流通股，将于下周开始进行

中国工商银行 1398.HK 601398.SS 周四宣布，该行之前已向土耳其资本市场委员会提出申请要约收购土耳其TekstilBank剩余流通股份，并于近日获批。“本次要约收购的初始价格为每10股2.1091里拉，最终价格将以根据价格调整机制确定后的价格为准。”工行公告称。 (整理 杨淑祯/黄凯; 审校 林高丽)