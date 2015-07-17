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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 14:29 BJT

日本股市：连续第五日上涨，并创去年10月以来最大单周涨幅

路透东京7月17日 - 日股周五连续第五日上涨，得益于美股走高，但由于投资者不愿在长周末前大举建仓，股市涨幅受限。

日经指数 收盘涨0.3%至20,650.92点，为三周以来最高收盘点位。该指数本周累计涨4.4%，为去年10月以来最大单周涨幅。

东证股价指数 涨0.1%至1,662.94点，成交量仅为18.73亿股，为一个月以来最低。JPX-日经400指数 涨0.2%至15,022.34点。(完)

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