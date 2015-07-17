日本股市：连续第五日上涨，并创去年10月以来最大单周涨幅

路透东京7月17日 - 日股周五连续第五日上涨，得益于美股走高，但由于投资者不愿在长周末前大举建仓，股市涨幅受限。

日经指数 收盘涨0.3%至20,650.92点，为三周以来最高收盘点位。该指数本周累计涨4.4%，为去年10月以来最大单周涨幅。