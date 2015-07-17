日本股市：连续第五日上涨，并创去年10月以来最大单周涨幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京7月17日 - 日股周五连续第五日上涨，得益于美股走高，但由于投资者不愿在长周末前大举建仓，股市涨幅受限。
日经指数 收盘涨0.3%至20,650.92点，为三周以来最高收盘点位。该指数本周累计涨4.4%，为去年10月以来最大单周涨幅。
东证股价指数 涨0.1%至1,662.94点，成交量仅为18.73亿股，为一个月以来最低。JPX-日经400指数 涨0.2%至15,022.34点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”