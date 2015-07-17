路透基点：华润置地2014年贷款部分港元债权于次级市场求售--TRLPC

路透澳洲7月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，华润置地有限公司7.02亿美元等值贷款的港元部份，有数笔在次级市场寻求转售，价格约为面值的100%。

根据汤森路透LPC的资料，这笔四年期定期贷款于2018年7月到期，包含23.4亿港元及4亿美元两部分，港元部分利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码190个基点，美元部分利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码190个基点。贷款最高综合收益为220个基点，费用为120个基点。