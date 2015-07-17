路透基点：华润置地2014年贷款部分港元债权于次级市场求售--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透澳洲7月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，华润置地有限公司7.02亿美元等值贷款的港元部份，有数笔在次级市场寻求转售，价格约为面值的100%。
根据汤森路透LPC的资料，这笔四年期定期贷款于2018年7月到期，包含23.4亿港元及4亿美元两部分，港元部分利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码190个基点，美元部分利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码190个基点。贷款最高综合收益为220个基点，费用为120个基点。
今年4月华润置地完成一笔四年期78亿港元再融资。此案的综合收益为略高于200个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”