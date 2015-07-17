路透基点：台湾光洋应用材料签约90亿台币五年期再融资贷款--TRLPC

路透香港7月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司光洋应用材料科技股份有限公司7月15日签约一项90亿台币(2.86亿美元)五年期再融资案。

彰化商业银行为原始牵头行兼簿记行，在一般银团阶段又有七家银行加入任牵头行兼簿记行，另有四家任一般参贷行。

贷款以土地和建筑为抵押，并分为三部分。A部分为30亿台币定期贷款，B部分为60亿台币贷款，C部分为1.5亿美元贷款。B和C两部分为循环贷，合计规模不得超过等值60亿台币。

台币和美元贷款部分的利率分别以台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)和伦敦银行间拆放款利率(Libor)为基准。贷款各部分的利率均与借款人的税前净利润率挂钩。

若税前净利润率低于1%，则台币部分利率为88个基点，美元部分为13 0个基点；若税前净利润率介于1.0-2.5%，则台币部分利率为83个基点，美元部分为125个基点；若税前净利润率介于2.5-4.0%，则台币部分利率为78个基点，美元部分为120个基点。

若决定以美元形式支取，则如果台北银行间拆息利率(TAIFX)较Libor利差超过30个基点，将由借款人支付超出的部分。

A部分贷款分七次等额偿还，每半年偿还一次，宽限期为两年。承诺费为10个基点。