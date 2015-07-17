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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 15:03 BJT

日本债市：公债价格攀升，市场将迎来长周末

指标10年期日本公债收益率(殖利率) 跌2个基点至0.420%，超长期公债小幅上扬。20年期公债收益率 跌1个基点至1.195%，30年期公债收益率 跌0.5个基点至1.455%。

但两年期公债收益率 小涨0.5个基点至0.005%，5年期公债收益率 持平于0.110%。

10年期日本公债期货价格 上涨0.20点至147.32。

下周供应方面，日本财务省周三将进行1.2万亿(兆)日圆20年期日本公债月度标售。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% +0.5 0.000%

五年期公债 0.110% +0.0 0.110%

10年期公债 0.420% -2.0 0.440%

20年期公债 1.195% -1.0 1.205%

30年期公债 1.445% -0.5 1.450%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.32 +0.20 147.12

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/汪红英；审校 艾茂林/张明钧)

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