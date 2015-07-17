《汇市简讯》欧元/美元今日稍晚走势将受美国CPI数据左右

0643GMT

* 欧元兑美元压力沉重，因投机客扩大做空。美国6月消费者物价指数(CPI)较上年同期涨幅料升至1.8%

* 该数据为今日市场关键，以评断是否会加重欧元跌势、还是刺激周末前平仓

* 利率走势实际上支持近期底部浮现的看法

* 美国及德国两年期和10年期公债利差从本周最高点小幅收窄3-4个基点

* 位于1.0850的期权以及企业/主权国家买盘支撑欧元；1.0800的期权规模更大

* 卖压落在1.0930-40区间，上方的关键位置包括100小时均线切入位为1.0972，200小时均线切入位1.1017(完)

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