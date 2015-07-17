《汇市简讯》欧元/美元今日稍晚走势将受美国CPI数据左右

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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0643GMT
* 欧元兑美元压力沉重，因投机客扩大做空。美国6月消费者物价指数(CPI)较上年同期涨幅料升至1.8%
* 该数据为今日市场关键，以评断是否会加重欧元跌势、还是刺激周末前平仓
* 利率走势实际上支持近期底部浮现的看法
* 美国及德国两年期和10年期公债利差从本周最高点小幅收窄3-4个基点
* 位于1.0850的期权以及企业/主权国家买盘支撑欧元；1.0800的期权规模更大
* 卖压落在1.0930-40区间，上方的关键位置包括100小时均线切入位为1.0972，200小时均线切入位1.1017(完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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