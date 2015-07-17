全球金市：现货金徘徊八个月低点附近，美联储升息前景得到巩固

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“我们仍担忧金价走势，如果金价在下一波跌势中大幅跌破1,141美元的支撑位，那么出现大幅度的由停止单引发的下挫并不令人意外，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。
“不单单是技术面走势不稳，并且我们看到美元走强以及全球股市上扬重新确立影响，就像2月和3月时那样。”
美联储主席叶伦对国会表示，如果美国经济扩张形势一如预期，美联储今年将上调利率。她的讲话推动美元指数周四触及七周高点，使金价进一步受到冲击。
金价下跌未能提振亚洲最大消费国中国和印度的需求，印度国内金价仍较全球现货指标有贴水。
现货铂金(白金) 持稳于每盎司1,005.24美元，周四曾跌至2009年2月以来最低1,000.25美元。
现货钯金 下滑0.6%至625.50美元，隔夜一度跌至2012年11月来最低622.75。
现货银 持平于每盎司15美元左右，仍接近七个月低位。
美国8月期金 亦持稳于1,143.40美元。(完)
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(编译 高琦/王兴亚；审校 蔡美珍/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”