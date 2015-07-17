全球金市：现货金徘徊八个月低点附近，美联储升息前景得到巩固

“我们仍担忧金价走势，如果金价在下一波跌势中大幅跌破1,141美元的支撑位，那么出现大幅度的由停止单引发的下挫并不令人意外，”INTL FCStone分析师Edward Meir称。

“不单单是技术面走势不稳，并且我们看到美元走强以及全球股市上扬重新确立影响，就像2月和3月时那样。”

美联储主席叶伦对国会表示，如果美国经济扩张形势一如预期，美联储今年将上调利率。她的讲话推动美元指数周四触及七周高点，使金价进一步受到冲击。

金价下跌未能提振亚洲最大消费国中国和印度的需求，印度国内金价仍较全球现货指标有贴水。

现货铂金(白金) 持稳于每盎司1,005.24美元，周四曾跌至2009年2月以来最低1,000.25美元。

现货钯金 下滑0.6%至625.50美元，隔夜一度跌至2012年11月来最低622.75。

现货银 持平于每盎司15美元左右，仍接近七个月低位。

美国8月期金 亦持稳于1,143.40美元。(完)

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