国际油市：油价持稳，因希腊危机消退

0637 GMT，近月美国原油期货 上涨0.05美元，报每桶50.95美元。近月布兰特原油 升0.13美元，报57.05美元。

美国原油本周恐将连续第三周下跌，本周迄今已累计跌3.5%，在此期间布兰特原油下挫逾3%，亦料将连续第三周下滑。

几位交易商表示，英国北海Buzzard油田因周三晚间出现问题而于周四关闭。该油田料将于周五恢复运营。

但石油市场仍然供应过剩，每日超过需求约250万桶。在伊朗与六大国达成核协议后，伊朗可能将提供更多石油。

周四的数据显示，一艘装载200万桶石油的伊朗超大型油轮在伊朗海岸外停靠数月后，正驶往亚洲。这是达成核协议后第一艘储存原油的离岸油轮起航。(完)

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