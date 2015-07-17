国际油市：油价持稳，因希腊危机消退

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
0637 GMT，近月美国原油期货 上涨0.05美元，报每桶50.95美元。近月布兰特原油 升0.13美元，报57.05美元。
美国原油本周恐将连续第三周下跌，本周迄今已累计跌3.5%，在此期间布兰特原油下挫逾3%，亦料将连续第三周下滑。
几位交易商表示，英国北海Buzzard油田因周三晚间出现问题而于周四关闭。该油田料将于周五恢复运营。
但石油市场仍然供应过剩，每日超过需求约250万桶。在伊朗与六大国达成核协议后，伊朗可能将提供更多石油。
周四的数据显示，一艘装载200万桶石油的伊朗超大型油轮在伊朗海岸外停靠数月后，正驶往亚洲。这是达成核协议后第一艘储存原油的离岸油轮起航。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/张若琪 审校 蔡美珍/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”