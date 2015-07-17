澳洲股市：收于平盘，但本周累计涨3.2%

路透悉尼7月17日 - 澳洲股市周五丧失动能，在三日连涨后今日收于平盘，银行股和电信股领跌，但超市和能源相关类股小幅上扬。

在欧洲重新向希腊提供融资后，全球市场上涨，但投资者未予理会。

澳股S&P/ASX 200指数 开盘上涨，但随后逆转走势，收于平盘5,670.1点，周四触及三周高点。

该指数今年迄今为止累计上涨近5%，多数涨幅在本周录得。本周是6月中以来首次录得周线上涨。受资源和银行股下跌拖累，该指数在3月至6月期间每月月线都在下跌。