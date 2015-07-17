澳洲股市：收于平盘，但本周累计涨3.2%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼7月17日 - 澳洲股市周五丧失动能，在三日连涨后今日收于平盘，银行股和电信股领跌，但超市和能源相关类股小幅上扬。
在欧洲重新向希腊提供融资后，全球市场上涨，但投资者未予理会。
澳股S&P/ASX 200指数 开盘上涨，但随后逆转走势，收于平盘5,670.1点，周四触及三周高点。
该指数今年迄今为止累计上涨近5%，多数涨幅在本周录得。本周是6月中以来首次录得周线上涨。受资源和银行股下跌拖累，该指数在3月至6月期间每月月线都在下跌。
S&P/ASX 200指数本周累计涨3.24%。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”