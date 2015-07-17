企业并购：澳新银行60亿美元贷款组合竞购案，麦格理、凯雷和海航入围

路透联络KKR和TPG时两公司均拒绝置评。

麦格理集团和凯雷没有立刻回复置评请求；海航集团发言人称，并不知悉该交易。

德意志银行 为澳新银行担任此案顾问。德意志银行发言人拒绝置评。澳新银行是澳洲第三大银行。

澳新银行的汽车金融部门名为Esanda，消息人士称，6月29日收到初步竞购提议后，入围的候选竞购方目前正在对进行尽职调查。

KKR、Varde Partners和德意志银行已成功对通用金融(奇异资融,GE Capital)的澳洲和新西兰消费者信贷部门提出收购，交易料将在9月之前完成。(完)