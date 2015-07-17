企业并购：澳新银行60亿美元贷款组合竞购案，麦格理、凯雷和海航入围

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透联络KKR和TPG时两公司均拒绝置评。
麦格理集团和凯雷没有立刻回复置评请求；海航集团发言人称，并不知悉该交易。
德意志银行 为澳新银行担任此案顾问。德意志银行发言人拒绝置评。澳新银行是澳洲第三大银行。
澳新银行的汽车金融部门名为Esanda，消息人士称，6月29日收到初步竞购提议后，入围的候选竞购方目前正在对进行尽职调查。
KKR、Varde Partners和德意志银行已成功对通用金融(奇异资融,GE Capital)的澳洲和新西兰消费者信贷部门提出收购，交易料将在9月之前完成。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”