台湾债市：10年公债殖利率微幅收低，下周聚焦五年新券标售结果

* 10年公债殖利率微幅收低

* 后续聚焦五年新券标售结果

* 下周104/5殖利率暂看1.47%-1.51%

路透台北7月17日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率周五微幅收低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率续处既有区间，暂难提供指引，且台债主流券104/5期集中度已高，作空不易之下，市场交投意愿较显清淡，殖利率窄幅波动。

市场聚焦五年公债增额券104/9R期将于下周二(21日)标售。他们指出，随着招标日期逼近，此期公债交投略较先前活络，有些交易商也预估得标利率应不会低于1%，致近期殖利率来到1%下方即见部分空单进场。以周四为例，本期券的空单即增加13亿至30亿台币。

不过，他们也认为，若以目前的空单量来看，30亿的水位仍旧偏低，该券料多为实质需求者参与标售，不致引发轧空行情。

〞现在(104/5)反覆测试1.48%关卡，消息都反应差不多，等待进一步消息。〞一位大型证券交易人士说。

此外，交易员表示，下周30年新券也将展开发行前交易，目前20年券在柜买中心的营业处所交易仍见零星交投，显示寿险资金仍有长线资金配置需求，下周可留意30年新券发行前交易情况。

美国公债收益率曲线周四趋平，因预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)有望在今年升息。指标10年期美国公债 持平，收益率报2.36%。

交易员预估，下周10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.47-1.51%；五年增额券104/9R发行前交易殖利率则暂看在0.98-1.03%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 104/9R -0.15 0.9970% 0.9920-1.0000% 32.00 10 104/5 -0.51 1.4829% 1.4805-1.4856% 77.00

此外，台湾股市 周五收在平盘。分析师指出，受盘面个股除权息行情不如预期，以及企业进入召开投资人说明会密集期等影响，投资人退场观望心态未除，大盘量缩整理等待新方向出现。

本周余日全球重要经济事件和数据包括：

7/17(五)：美国6月CPI；美国6月建筑许可和房屋开工；美国7月路透/密西根大学消费者信心指数初值。

30 104/8 没有成交

20 104/7 没有成交

10 104/5 1.4829

5 104/9R 0.9970

3 104/1 没有成交