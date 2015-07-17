香港金融：政府称离岸基金利得税豁免延伸至私募基金，今日起生效

路透香港7月17日 - 香港政府周五称，由今天起离岸私募基金买卖合资格香港境外私人公司的证券交易，可享有利得税豁免；此举将有助香港的资产管理业进一步发展。

政府今天在宪报刊登《2015年税务（修订）（第2号）条例》，把适用于离岸基金的利得税豁免延伸至私募基金。

＂厘清离岸私募基金或其特定目的工具的指明交易所涉及的税项豁免，可吸引更多私募基金管理公司在香港拓展业务，并聘用本地的资产管理、投资及顾问服务，这将有助香港的资产管理业进一步发展。＂政府发言人称。

在《修订条例》下，要享有利得税豁免，离岸私募基金的指明交易必须透过获香港证监会发牌的法团进行，或该基金须符合以下条件，即（一）有多于四名投资者；（二）由投资者作出的资本认缴须超逾资本认缴总额的九成；及（三）基金交易所产生的净收益中，由发起人收取的部分不超逾净收益的三成。

为防止本地公司滥用税项豁免，藉离岸基金架构把应课税利润转为无须课税的收入，合资格的项目公司必须是在香港境外成立的私人公司。同时，该项目公司在规定的时限内，必须在香港没有持有不动产或经营任何业务。