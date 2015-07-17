香港金融：政府称离岸基金利得税豁免延伸至私募基金，今日起生效

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港7月17日 - 香港政府周五称，由今天起离岸私募基金买卖合资格香港境外私人公司的证券交易，可享有利得税豁免；此举将有助香港的资产管理业进一步发展。
政府今天在宪报刊登《2015年税务（修订）（第2号）条例》，把适用于离岸基金的利得税豁免延伸至私募基金。
＂厘清离岸私募基金或其特定目的工具的指明交易所涉及的税项豁免，可吸引更多私募基金管理公司在香港拓展业务，并聘用本地的资产管理、投资及顾问服务，这将有助香港的资产管理业进一步发展。＂政府发言人称。
在《修订条例》下，要享有利得税豁免，离岸私募基金的指明交易必须透过获香港证监会发牌的法团进行，或该基金须符合以下条件，即（一）有多于四名投资者；（二）由投资者作出的资本认缴须超逾资本认缴总额的九成；及（三）基金交易所产生的净收益中，由发起人收取的部分不超逾净收益的三成。
为防止本地公司滥用税项豁免，藉离岸基金架构把应课税利润转为无须课税的收入，合资格的项目公司必须是在香港境外成立的私人公司。同时，该项目公司在规定的时限内，必须在香港没有持有不动产或经营任何业务。
此外，现行的推定条文同样适用于离岸私募基金，即居港者如持有已获税项豁免的私募基金三成或以上的实益权益，将被视作就该基金在香港所赚取的利润取得应评税利润。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”