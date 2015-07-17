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亚洲 | 2015年 7月 17日 星期五 16:10 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月17日

路透香港7月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:08时，1
港元=0.801人民币 )    
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为41.65%，高
于上交易日收盘的41.16%。
    
   公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                       5.21            5.69           1.14
 建设银行                                       6.66            6.54           1.27
 中国银行                                       5.17            4.47           1.44
 农业银行                                       3.76            3.68           1.28
 招商银行                                      18.36           21.35           1.07
 中信银行                                       9.80            5.91           2.07
 交通银行                                       8.00            7.24           1.38
 民生银行                                       9.83            9.20           1.33
 中国人寿                                      32.98           31.50           1.31
 中国平安                                      80.46           97.05           1.04
 中国太保                                      28.97           34.60           1.05
 中信证券                                      25.38           24.25           1.31
 新华人寿                                      51.14           38.75           1.65
 海通证券                                      20.40           15.92           1.60
 华能国际                                      10.89            9.80           1.39
 大唐发电                                       6.90            3.48           2.48
 华电国际                                       8.18            8.21           1.24
 中煤能源                                       7.88            3.91           2.52
 中国神华                                      20.54           15.72           1.63
 中国石油                                      13.17            8.01           2.05
 兖州煤业                                      11.54            4.84           2.98
 中国石化                                       7.08            6.16           1.43
 上海石化                                       7.19            3.47           2.59
 中海油服                                      19.02           10.52           2.26
 仪征化纤                                       8.09            2.61           3.87
 中国铝业                                       6.49            3.10           2.61
 江西铜业                                      16.60           11.18           1.85
 洛阳钼业                                      15.72            5.48           3.58
 紫金矿业                                       4.45            2.38           2.33
 马钢股份                                       4.64            2.01           2.88
 鞍钢股份                                       6.23            4.39           1.77
 重庆钢铁                                       4.50            1.70           3.30
 海螺水泥                                      20.95           25.40           1.03
 洛阳玻璃                                      12.82            4.21           3.80
 京城机电                                      13.29            5.40           3.07
 中联重科                                       6.49            4.20           1.93
 金隅股份                                       9.19            6.62           1.73
 中国国航                                      15.36            8.76           2.19
 东方航空                                      10.13            6.82           1.85
 南方航空                                      11.96            8.46           1.76
 中国远洋                                       8.64            4.21           2.56
 中海集运                                       6.80            2.52           3.37
 中集集团                                      22.65           17.48           1.62
 中海发展                                       9.42            5.22           2.25
 宁沪高速                                       8.12           10.08           1.01
 深高速                                         8.53            5.94           1.79
 成渝高速                                       5.68            3.02           2.35
 皖通高速                                      12.05            7.31           2.06
 广深铁路                                       5.71            3.95           1.80
 中国南车                                      18.31           10.64           2.15
 中国交建                                      16.98           10.66           1.99
 中国铁建                                      18.25           11.08           2.06
 中国中铁                                      14.34            7.39           2.42
 长城汽车                                      36.20           30.75           1.47
 比亚迪                                        55.55           36.60           1.89
 广汽集团                                      17.50            6.35           3.44
 青岛啤酒                                      41.20           44.70           1.15
 白云山                                        33.04           24.50           1.68
 新华制药                                      10.29            4.99           2.57
 海信科龙                                      11.35            6.05           2.34
 南京熊猫                                      14.77            6.75           2.73
 晨鸣纸业                                       8.56            3.96           2.70
 上海医药                                      21.80           19.76           1.38
 中兴通讯                                      19.79           19.22           1.29
 东方电气                                      16.83           11.34           1.85
 潍柴动力                                      24.78           10.96           2.82
 东北电气                                       5.48            2.20           3.11
 广船国际                                      49.99           22.75           2.74
 经纬纺机                                      15.57            9.78           1.99
 昆明机床                                       8.84            3.52           3.14
 一拖股份                                      11.09            5.26           2.63
 北辰实业                                       5.88            2.82           2.60
 创业环保                                      10.71            5.14           2.60
 中国中冶                                       6.52            2.94           2.77
 金风科技                                      20.20           16.86           1.50
 丽珠                                          64.70           41.00           1.97
 万科                                          15.07           18.72           1.01
 郑煤机                                         8.77            4.31           2.54
 大连港                                         6.31            2.87           2.74
 山东墨龙                                      10.19            3.56           3.57
 浙江世宝                                      52.01           15.38           4.22
 复星医药                                      27.35           26.35           1.30
 光大银行                                       5.38            4.27           1.57
 东江环保                                      20.70           14.58           1.77
 上海电气                                      13.36            5.36           3.11
 广发证券                                      20.63           17.18           1.50
 华泰证券                                      22.35           18.88           1.48
 
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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